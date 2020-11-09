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Sigara içme yasağı olan iller hangileri? 13 Şehirde sigara yasağı

Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı şehirlerde açık alanlarda sigara içilmesine yasak kondu. Tedbirlere uymayanlara idari para cezası verileceği ifade edildi...

09 Kasım 2020 Pazartesi 17:22
Sigara içme yasağı olan iller hangileri? 13 Şehirde sigara yasağı
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Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bazı şehirlerde kalabalık ortamlarda sigara içilmesine yasak getirildi. Valilikler tarafından alınan karar ile aşağıdaki kısımda sıralanmış olan şehirler bünyesinde açık alanlarda ve kalabalık yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.

  • Kahramanmaraş,
  • Ordu,
  • Giresun,
  • Kastamonu,
  • Denizli,
  • Erzincan,
  • Sinop
  • Kütahya
  • Muş
  • Gümüşhane
  • Çankırı
  • Hakkari
  • Karaman

Son Açıklama Muş Valiliğinden


Muş’ta alınan pandemi tedbirleri bünyesinde park, bahçe, cadde, sokak ve meydan gibi kamu alanlarında sigara ve benzeri tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklandı. Tedbirlere uymayanlara idari para cezası ve aykırılığın dereceğine göre kanunun ilgili maddeleri kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı ifade edildi.

Neden Sigara İçilmesi Yasaklanıyor?

Toplumumuzda pek çok kişi tarafından sigara ve tütün ürünlerinin kamuya açık alanlarda tüketilmesi sırasında takılan maskelerin çıkarılması gerekiyor. Mümkün mertebede maskelerin toplu alanlarda takılmaya devam edilmesini sağlamak adına valilikler kamuya açık bölgelerde sigara içilmesini yasaklayabiliyor.



Son Güncelleme: 09.11.2020 17:22
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Anahtar Kelimeler:
PandemiCovid-19TedbirYasak
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