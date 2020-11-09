Sigara içme yasağı olan iller hangileri? 13 Şehirde sigara yasağı

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bazı şehirlerde kalabalık ortamlarda sigara içilmesine yasak getirildi. Valilikler tarafından alınan karar ile aşağıdaki kısımda sıralanmış olan şehirler bünyesinde açık alanlarda ve kalabalık yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığı bildirildi.
- Kahramanmaraş,
- Ordu,
- Giresun,
- Kastamonu,
- Denizli,
- Erzincan,
- Sinop
- Kütahya
- Muş
- Gümüşhane
- Çankırı
- Hakkari
- Karaman
Son Açıklama Muş Valiliğinden
Neden Sigara İçilmesi Yasaklanıyor?
Toplumumuzda pek çok kişi tarafından sigara ve tütün ürünlerinin kamuya açık alanlarda tüketilmesi sırasında takılan maskelerin çıkarılması gerekiyor. Mümkün mertebede maskelerin toplu alanlarda takılmaya devam edilmesini sağlamak adına valilikler kamuya açık bölgelerde sigara içilmesini yasaklayabiliyor.
Son Güncelleme: 09.11.2020 17:22