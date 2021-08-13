Şanlıurfa’da petrol boru hattı patladı, ham petrol metrelerce yüksekliğe fışkırdı

13 Ağustos 2021 Cuma 18:10
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Edis Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde petrol boru hattı patladı.
Edinilen bilgiye göre kırsal alanda taşları temizleyen iş makinesi operatörü yanlışlıkla tarladan geçen petrol boru hattını patladı. Patlayan borudan metrelerce yüksekliğe ham petrol fışkırdı. Oldukça fazla miktarda ham petrol tüm tarlaya yayıldı. Araziye akan petrolü gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri arazide güvenlik önlemleri alırken, petrol hattının onarımı için ekipler çalışmaya başladı.
Son Güncelleme: 13.08.2021 18:10
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