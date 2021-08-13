İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu engelliyor..
Son Dakika
Sigara kullananlar dikkat! Antikor oluşumunu...
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların ne zaman açılacağını duyurdu!
Son Dakika
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut...
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş ödemesi!
Son Dakika
İşsiz kalan vatandaşlara çift maaş...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Ağustos ayı kira zammı belli oldu...
Son Dakika
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat!...

Şanlıurfa’da petrol boru hattı patladı, ham petrol metrelerce yüksekliğe fışkırdı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden geçen petrol borusu patladı. Bölgede çalışma yapan iş makinesi operatörü yanlışlıkla petrol borusunu patlattı. Borunun patlamasıyla metrelerce yüksekliğe ham petrol fışkırdı.

13 Ağustos 2021 Cuma 18:10
Şanlıurfa’da petrol boru hattı patladı, ham petrol metrelerce yüksekliğe fışkırdı
Takip Et:

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Edis Mahallesi kırsalında bugün öğle saatlerinde petrol boru hattı patladı.

Edinilen bilgiye göre kırsal alanda taşları temizleyen iş makinesi operatörü yanlışlıkla tarladan geçen petrol boru hattını patladı. Patlayan borudan metrelerce yüksekliğe ham petrol fışkırdı. Oldukça fazla miktarda ham petrol tüm tarlaya yayıldı. Araziye akan petrolü gören vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri arazide güvenlik önlemleri alırken, petrol hattının onarımı için ekipler çalışmaya başladı.


Son Güncelleme: 13.08.2021 18:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PetrolSiverekşanlıurfa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler

Popüler Haberler

Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
14 Ağustos 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 14 Ağustos Cumartesi at yarışı programı
TJK 13 Ağustos 2021 Cuma at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 13 Ağustos 2021 Cuma itibariyle evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Hafta sonu 14 Ağustos 2021 Cumartesi açık noter var mı? 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Aşı olmayanlar için kısıtlama gelecek mi? Bakan Koca'dan yeni açıklamalar
Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Kamu işçileri zam tutarı 2021
En kaliteli mikrodalga fırınlar hangileri?
Açık Lise kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır? Açık Lise ek sınavlar ne zaman?
2020 Yılı Hicri Yılbaşı Kutlama Mesajları
Memur, İşçi, Emekli, Çalışan ve Öğrenci birikim hesapları olan herkesi ilgilendiriyor! 2021 Birikim yapanların destekleri artırılıyor!
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Hırdavat dükkanı için bayilik veren firmalar 2021
Kanser hastaları nasıl emekli olurlar, malulen emekli olabilir mi?
Şahıs Şirketi nasıl kurulur? Şahıs Şirketi masrafları ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.