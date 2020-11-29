Resmi Gazete hangi günler, saat kaçta yayınlanır?

Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkan kararlar, ilanlar T.C Resmi Gazete ile yayınlanır. 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan gazetenin ilk basım tarihi 7 Şubat 1921 yılıdır. 14 Eylül 2018 yılında son defa basılarak sonralarında elektronik ortama taşınmıştır. Resmi Gazete günlük olarak www.resmigazete.gov.tr adresinden yayınlanmaktadır. Türkiye üst düzey yetkililerinin almış olduğu kararlar burada yayınlanır ve bu Resmi Gazete yayınlandığı günden itibaren alınan kararlar yürürlüğe girmektedir.

Resmi Gazete Ne Zaman Yayınlanır

Resmi Gazete iki gün içinde yayımlanır. Resmi Gazete'nin erken yayınlanması 00:00 - 10:00 saatleri arasında gerçekleşir. Ancak bu süre zarfında her zaman yayınlanmamaktadır. Yeni olayların, ilanların ve kararların fazla olduğu zamanlarda sabah geç saatlerde yayınlanabilir. Ancak bu durum pek yaygın değildir.

Özellikle 9-10 Kasım 2020 tarihlerinde Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görevinden istifa edip Naci Ağbal yerini alınca Resmi Gazete'yi birçok vatandaş merak etmiştir. Atama, görevden alma ve alım karaları olduğu durumlarda bakılması gereken ilk yerdir.

Resmi Gazete Saat Kaçta Yayınlanır?

Resmi gazetenin çıkarılması için net bir süre yoktur. Ancak, genellikle 00:00 ve sonrasında yayınlanır. Gazete hazır ve gündem sakin ise saat 00.00 sıralarında direkt olarak yayınlanacaktır. Ancak yeni gelişmeler ya da kalabalık gündemler varsa yayın süresi daha geç olacaktır. Nadir durumlarda, gazete sabahları yayımlanabilir. Resmi Gazete basılmadığı için gazete okumak isteyenlerin www.resmigazete.gov.tr ​​adresini ziyaret etmeleri gerekmektedir.