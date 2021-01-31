PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?

PTTAVM Nedir ve nasıl çalışır

Gıda ürünlerinde artan fiyatlar nedeniyle PTT AŞ tarafından bir açıklama geldi. Genel müdürü Hakan Gülten bu konu hakkında PTTAVM kurulduğu günden itibaren ürün seçeneğinden uygun fiyat politikasını izlediklerini vurgulamıştır.

Yaklaşık 2 yıldır PTTAVM olarak vatandaşlara daha uygun fiyata ürünlerde hizmet vermektedirler. Artan fiyatlardan dolayı vatandaşlara daha uygun fiyata hizmet vermektedirler.

Pandemi günlerinin ilk zamanlarında ücretsiz maske dağıtımı ile başlayarak daha sonra tanzim satışlarda sebze ve meyveleri PTTAVM üzerinden vatandaşlara hizmet vermektedirler.

PTTAVM web sitesinden PTT’ye ait ürünler bulunmamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini aracı olmadan doğrudan satış yapılmaktadır. PTTAVM ürünlerin fiyatlarını denetleyip öyle satışa sunmakta.