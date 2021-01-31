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PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?

Artan fiyatlar yüzünden birçok vatandaş bu durumdan şikayetçi. PTTAVM bu konuya el atmakta. Artan fiyatları daha uygun fiyata vatandaşlara hizmet sunmaktadır.

31 Ocak 2021 Pazar 20:38
PTTAVM nedir, nasıl çalışıyor? PTTAVM nasıl alışveriş yapılır, sipariş nasıl verilir?
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PTTAVM Nedir ve nasıl çalışır

?

Gıda ürünlerinde artan fiyatlar nedeniyle PTT AŞ tarafından bir açıklama geldi. Genel müdürü Hakan Gülten bu konu hakkında PTTAVM kurulduğu günden itibaren ürün seçeneğinden uygun fiyat politikasını izlediklerini vurgulamıştır.

Yaklaşık 2 yıldır PTTAVM olarak vatandaşlara daha uygun fiyata ürünlerde hizmet vermektedirler. Artan fiyatlardan dolayı vatandaşlara daha uygun fiyata hizmet vermektedirler.

Pandemi günlerinin ilk zamanlarında ücretsiz maske dağıtımı ile başlayarak daha sonra tanzim satışlarda sebze ve meyveleri PTTAVM üzerinden vatandaşlara hizmet vermektedirler.

PTTAVM web sitesinden PTT’ye ait ürünler bulunmamaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Atatürk Orman Çiftliği ürünlerini aracı olmadan doğrudan satış yapılmaktadır. PTTAVM ürünlerin fiyatlarını denetleyip öyle satışa sunmakta.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:38
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Anahtar Kelimeler:
PTTAVMFiyatSatış
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