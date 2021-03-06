Potanın Engelsiz Sporcusu: Latife Selin Şahin

İstanbul 1992 doğumlu olan 28 yaşındaki Latife Selin Şahin şu anda yaşamını İtalya’da devam ettiriyor. 3 yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdiğini ve 24 yıldır bedensel engelli olduğunu söyleyen Şahin, basketbola lise son sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını aktarıyor. Daha sonralarında basketbol maçlarını izlemeye gittiğini dile getiren Latife Selin Şahin, maçları izlerken çok keyif aldığını kaydediyor. Basketbola ilk başladığı kulübün ‘Beşiktaş Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı’ olduğunu bildiren Şahin, bu takımda bir yıl oynadığını anlattı. Bir sonraki transfer takımının 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Kulübü olduğunu açıklayan Latife Selin Şahin, “Bu takımımda dolu dolu 6 sezon geçirdim. Geçen sezon 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı’yla şampiyonluk da yaşadım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün bu işin içine girmesi kesinlikle tekerlekli sandalye basketbol camiasının kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Rekabetin artması engelli sporun üst seviyelere çıkmasında çok önemli bir adım oldu.” ifadelerini kullanıyor.
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“Engelli oluşum benim için bir varoluş biçimi”
Engelli bir kadın olarak toplumda yer edinebilmenin oldukça zor olduğunu dile getiren Şahin, İstanbul şartlarında hem üniversite okuyup hem spor yapabilmenin kolay olmadığını da sözlerine ekliyor. Kendisine en çok güç veren şeyin yaşadığı zorluklar olduğunu ifade eden Selin Şahin, “Engelli oluşum bugüne kadar yapmayı istediğim hiçbir şey de ve hiçbir konuda bana engel olmadı. Engelli oluşum benim için bir varoluş biçimi. Kadın veya erkek olmak gibi.” ifadelerini kullanıyor. Engelli olmanın fiziksel eksikliğin dışında bir sorun yaratmadığının altını çizen Şahin, sporun engelliler için dışardan göründüğü kadar zor olmadığını belirtiyor. Spor yapmak isteyen engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Latife Selin Şahin, mücadele etmekten vazgeçmemeleri gerektiğini vurguluyor. Şahin, “Önünüze çıkan tüm engellerde pes etmeden yolunuza devam edin. En zor anınızda ya da kariyerinizin en üst seviyesinde de ne olursa olsun en iyisini yapabilmek için çalışın. İnsanın kendi ayakları üstünde durabilmesi çok büyük bir özgürlük. Ben bu hazzı yaşadım ve herkese öneriyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırıyor.