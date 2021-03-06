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Potanın Engelsiz Sporcusu: Latife Selin Şahin

Tekerlekli sandalye milli basketbol oyuncusu Selin Şahin, Avrupa’da forma giyen ilk Türk kadın basketbolcu oldu. Basketbolun bakış açısını, yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini ve yaşam kalitesini arttırdığını söyleyen Latife Selin Şahin: “Basketbol bana hayatta neler yapabileceğimi gösterdi. Basketbola başladıktan sonra önüme çok fazla yol çıktı ve çok kapılar açıldı.” diye konuşuyor.

06 Mart 2021 Cumartesi 15:38
Potanın Engelsiz Sporcusu: Latife Selin Şahin
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İstanbul 1992 doğumlu olan 28 yaşındaki Latife Selin Şahin şu anda yaşamını İtalya’da devam ettiriyor. 3 yaşında geçirdiği bir trafik kazası sonucu omurilik felci geçirdiğini ve 24 yıldır bedensel engelli olduğunu söyleyen Şahin, basketbola lise son sınıfta beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığını aktarıyor. Daha sonralarında basketbol maçlarını izlemeye gittiğini dile getiren Latife Selin Şahin, maçları izlerken çok keyif aldığını kaydediyor. Basketbola ilk başladığı kulübün ‘Beşiktaş Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı’ olduğunu bildiren Şahin, bu takımda bir yıl oynadığını anlattı. Bir sonraki transfer takımının 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Kulübü olduğunu açıklayan Latife Selin Şahin, “Bu takımımda dolu dolu 6 sezon geçirdim. Geçen sezon 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Takımı’yla şampiyonluk da yaşadım. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün bu işin içine girmesi kesinlikle tekerlekli sandalye basketbol camiasının kalitesini arttırdığını düşünüyorum. Rekabetin artması engelli sporun üst seviyelere çıkmasında çok önemli bir adım oldu.” ifadelerini kullanıyor. 

Yurt dışında transfer olan ilk engelli kadın basketbolcu oldu 

İtalya’ya gitme sürecinde en büyük destekçisinin ailesi olduğunu ve basketbola ilk başladığı andan beri arkasında olduklarını aktaran Şahin, “Doğrusu ilk başta İtalya transferine pek sıcak bakacaklarını düşünmüyordum çünkü 26 yıldır ailemle beraber yaşıyorum. İlk defa onlardan ayrı kalıp orda tek başıma yaşayacaktım ama düşündüğümün tam tersine onlar benden daha istekli oldular ve ciddi anlamda bana destek oldular.” şeklinde konuşuyor. Basketbolun bakış açısını, yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini ve yaşam kalitesini arttırdığını söyleyen Latife Selin Şahin, “Basketbol bana hayatta neler yapabileceğimi gösterdi. Basketbola başladıktan sonra önüme çok fazla yol çıktı ve çok kapılar açıldı.” diye konuşuyor. Spora başladığı günden beri en büyük hayalinin Avrupa’da oynamak olduğunu ifade eden Şahin, hayalini bilen milli takım antrenörünün doğru yönlendirme ve destekleri sayesinde İtalya Reggio Calabria takımı ile görüşmelerinin başladığını aktardı. Hemen sonrasında kendisini bir anda sözleşme imzalamak için İtalya’da bulduğunu belirten Latife Selin Şahin, konuşmasına şöyle devam ediyor: “Bu transfer ile birlikte ‘Yurt Dışında Transfer Olan İlk Engelli Kadın’ unvanını aldım. Tabi bu alanda ilk olmanın verdiği gururun mutluluğunu yaşıyorum. Şu anda da İtalya Reggio Calabria takımında oynuyorum.” 

“Engelli oluşum benim için bir varoluş biçimi” 

Engelli bir kadın olarak toplumda yer edinebilmenin oldukça zor olduğunu dile getiren Şahin, İstanbul şartlarında hem üniversite okuyup hem spor yapabilmenin kolay olmadığını da sözlerine ekliyor. Kendisine en çok güç veren şeyin yaşadığı zorluklar olduğunu ifade eden Selin Şahin, “Engelli oluşum bugüne kadar yapmayı istediğim hiçbir şey de ve hiçbir konuda bana engel olmadı. Engelli oluşum benim için bir varoluş biçimi. Kadın veya erkek olmak gibi.” ifadelerini kullanıyor. Engelli olmanın fiziksel eksikliğin dışında bir sorun yaratmadığının altını çizen Şahin, sporun engelliler için dışardan göründüğü kadar zor olmadığını belirtiyor. Spor yapmak isteyen engelli bireylere tavsiyelerde de bulunan Latife Selin Şahin, mücadele etmekten vazgeçmemeleri gerektiğini vurguluyor. Şahin, “Önünüze çıkan tüm engellerde pes etmeden yolunuza devam edin. En zor anınızda ya da kariyerinizin en üst seviyesinde de ne olursa olsun en iyisini yapabilmek için çalışın. İnsanın kendi ayakları üstünde durabilmesi çok büyük bir özgürlük. Ben bu hazzı yaşadım ve herkese öneriyorum.” diyerek konuşmasını sonlandırıyor. 



Son Güncelleme: 06.03.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
Latife Selin ŞahinBasketbol
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