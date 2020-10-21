Perşembe günlük burç yorumları! (22.10.2020) Günün burç yorumları: Aşk sağlık ve kariyer yorumları

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burç yorumlarına dikkat edenlerdenseniz, günlük burç yorumlarınızı okumanızda fayda var. Burçlara önem veren kişiler, burç yorumları ile hayatlarını düzenlemektedir. İşte 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumları…

22 Ekim 2020 Perşembe Koç Burcu Yorumları

Önemli kararlar almadan önce aceleci davranmamalı ve iyice düşünmelisiniz. Ani gelişen olaylarda sakin kalmalı ve bu sakinliğinizi korumalısınız. Aşk hayatınızdaki gelgitleri fazla büyütmemelisiniz. Yakında her şey istediğiniz gibi olacak.

22 Ekim 2020 Perşembe Boğa Burcu Yorumları

Ailenizle geçireceğiniz güzel zamanlar size psikolojik olarak iyi gelecektir. Kalabalıkta sessiz kalmayı seçseniz de bugün farklı bir yol izleyebilirsiniz. Sevgilinize karşı olan kıskançlığınızı bir azaltsanız iyi olabilir. Ona güvenmeyi öğrenmelisiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe İkizler Burcu Yorumları

Sosyal hayattan uzaklaştığınız ve kendinizi işinize adadığınız bu dönemde biraz rahatlamak size iyi gelebilir. Özel hayatınızda iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Mantıklı düşünerek iyi karar alabilecek bir yaştasınız. Bu aralarda sizi arayacak bir kişi sayesinde çok mutlu olabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe Yengeç Burcu Yorumları

Yanlış anlaşıldığınız için canınız sıkılabilir. Unutmayın bu durum fazla uzamayacak. Kısa bir zamanda yanlış anlaşılmalar yerini sevgiye bırakacak. Küçük sorunları fazla düşünmemeli ve sağlığınızı korumalısınız.

22 Ekim 2020 Perşembe Aslan Burcu Yorumları

İş temposu sizi çok yorduğu için bugünü kendinize ayırabilirsiniz. Radikal kararlar alıp değişiklik yapmak için çok uygun bir zamandasınız. Maddi konularda harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Gergin halinizi aşk hayatınızdan uzak tutmaya bakın.

22 Ekim 2020 Perşembe Burcu Yorumları

22 Ekim 2020 Perşembe Terazi Burcu Yorumları

Bugün sizin için şaşırtıcı ve eğlenceli bir gün olabilir. İş stresinden uzaklaşarak sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevgilinizle olan ilişkiniz de fazlasıyla kuvvetlendi. Ummadığınız bir anda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

Yakın bir zamanda aldığınız radikal kararlar artık düzeliyor. Ailevi sorunlarınızı ılımlı yaklaşımlarla çözebilirsiniz. Sorumluluklarınızın altında kaldığınız bir dönemdesiniz. Size yük olan şeylerden kurtularak psikolojinizi normalleştirebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe Akrep Burcu Yorumları

Çalışma hayatınızdaki sıkıcılığın çok olduğu şu sıralar arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz size iyi gelecektir. Ailevi sorunlarınız için sağduyulu fikirler üreterek sorunları çözmelisiniz. Aşk hayatınız için aldığınız keskin kararlar rahatlamanızı sağlayacak.

22 Ekim 2020 Perşembe Yay Burcu Yorumları

Geçmişte yaptığınız şeylerden yakınmak, ileriye bakmanızı engeller. Son zamanlardaki depresif ruh haliniz bu aralar iyileşme gösteriyor. Akşam vakitlerine sevgilinizde gideceğiniz bir organizasyonla neşelenebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe Oğlak Burcu Yorumları

İş hayatınızdaki başarılar sizi bir hayli mutlu edecek. Ekonomik olarak özgür olduğunuz zamanlarda çok iyi hissedeceksiniz. Ailenizle toplanarak önemli bir karar alabilirsiniz. Sevgilinize karşı baskıcı bir tutum sergilemekten kaçının.

22 Ekim 2020 Perşembe Kova Burcu Yorumları

Ekonomik sorunlarınızın çözüleceği bir gündesiniz. Maddi konulardaki sıkıntılarınız beklenmedik bir olayla çözülebilir. Eğitiminiz için yeni adımlar atabilir ve en sonunda başarılı olabilirsiniz. Sevgilinizi alttan almanız gereken bir gün olabilir.

22 Ekim 2020 Perşembe Balık Burcu Yorumları

Bugün alacağınız bir haber sizi fazlasıyla üzebilir. Maddi sıkıntılarınız yakında çözülebilir. Ancak siz yine de savurganlık yapmayın. Aşk hayatınızda sevgilinizin desteğiyle sıkıntıları aşacaksınız. Romatizma ağrılarına dikkat edin.