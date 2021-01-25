Pazarcıların bir günü

Sabahın erken saatlerinde kalkıp geçimini sağlamak için her gün Mersin’in başka pazarlarında tezgah kuran pazarcılardan biri olan Fettah Polatoğlu, bu işin zorluklarını bizlere anlatmaya başlıyor. Polatoğlu, “Patlıcan, biber, domates, salatalık ve meyve satıyorum. 25 yıllık pazarcılık mesleğimde öğrendiğim ilk şey dürüstlük oldu. Dürüstlük ve insanlarla iyi diyalog kurmak 25 yıllık pazarcılığı da devamında getirdi” dedi.

İnsanlara karşı tutumlarının nasıl olduğunu anlatmaya başlayan Polatoğlu, “Bu meslekte kibar olmak gerekiyor. Burası büyük ve altenatifin fazla olduğu bir yer. İnsanlara güler yüzlü olmayınca müşteri başka yerlerde alışveriş yapabiliyor” diye konuştu. Gece saat 03.00’da mal almak için meyve sebze haline giden Polatoğlu, “Mersin halinde daha fazla ürün ve daha fazla çeşit var. Daha sonra Tarsus’a dönüp pazarın kurulacağı yere gidiyoruz. Sabah saat 08.00’da tezgahı kurup, akşam 18.00’da tezgahı kaldırıyoruz” diye konuştu.

“Bir pazarcı ne kadar kazanıyor?” sorusunu sorduğumuzda hafif tebessümde bulunan Polatoğlu, “Kazancımız olmuyor. Kış aylarında ise kazancımız yok denilecek kadar az. İnsanlar yazın sebzelerini kurutup kışın kuruttukları sebzeleri yiyor, haliyle satış azalıyor” dedi. Hırsızlık olaylarının sık yaşandığını dile getiren Polatoğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Akşam bekçi nöbete kalıyor. Buna rağmen hırsızlık durumu oluyor. Bunun dışında bazı müşterilerinde hırsızlık yaptığını görüyoruz.”

Müşterilere iyi davrandığınız sürece tezgahın, pazarın neresinde durduğunun bir öneminin olmadığını söyleyen Polatoğlu, “Tezgahın başlarda ve ortalarda bulunduğunun önemli olduğu söylense de önemli olan müşterilere nasıl davrandığınız. Müşterilere iyi davrandığınız sürece tezgahınız en sonda da olsa önemi kalmıyor” dedi.

“Öğretmen olmak en büyük hayalimdi”

25 yaşında olan Kazım Biçkin, 10 yaşındayken pazarcılığa başladığını söyledi. Biçkin, o yılları şöyle anlattı:

“Hem okula gidiyordum hem de pazara babama yardım etmeye gidiyordum. Lise 2’nci sınıftayken maddi sıkıntılar yüzünden okulu bırakmak zorunda kaldım ve babamın yanında çalışmaya başladım.” En büyük hayalinin öğretmenlik olduğunu dile getiren Biçkin, “İşimi mecburiyetten yapıyorum. Sevsem de sevmesem de yapmak zorundayım. Okumayı çok istedim, şimdi böyle bir imkanım olsa okula muhakkak giderdim. Çocukken öğretmen olmak isterdim, öğretmen olmak en büyük hayalimdi” diye konuştu.

32 yaşında olan Yusuf Ay ise pazarcılığı “hayatın zor şartlarını öğrendiğim yer” olarak tanımladı. Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte Siirt’ten Tarsus’a göç eden Ay, baba mesleği olan pazarcılığa 10 yaşında başladı. Ay, düzenli ve net bir geliri olmamasına rağmen işini severek yaptığını söyledi. Altı çocuğu olduğunu dile getiren Ay, “Onların bu mesleği yapmasını istemiyorum” dedi.

Sabahın çok erken saatlerinde kalktığını anlatan Ay, “Patates, soğan, patlıcan ve meyve satıyoruz. Hale gittiğimiz zaman ise sabah saat üçte kalkıyoruz. Pazar alanına gelip iki saate yakın tezgah kuruyoruz. Akşam ise saat sekizde işi bitiriyoruz” diye konuştu.

Zarara uğradığımız hatta bazen cebimizden gittiği dönemler oluyor diyen Ay, “Eskiden daha çok kazanıyorduk çünkü eskiden çok masraf yoktu şimdi ise her şey pahalı, ister istemez kazanç düşüyor” şeklinde konuştu.

Kıyafet satan Yusuf Polat ise 14 yaşındayken pazarda satış yapmaya başladığını söyledi. Şuan 21 yaşında olan Polat işini sevmediğini en büyük hayalinin doktor olmak olduğunu ifade etti. Müşterilerin davranışlarından rahatsız olan Polat, “Günde yüzlerce insanla konuşuyorsunuz. Ne kadar yardımcı olmaya çalışırsanız çalışın sizinle kavga eden kişiler oluyor” dedi.