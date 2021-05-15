Oya Aydoğan ölümünün 5. yılında anıldı

Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının usta oyuncuları arasında yer alan Oya Aydoğan'ın vefatının üzerinden beş sene geçti. 2016 senesinde aort yırtılmasından dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat eden usta oyuncu, ölüm yıl dönümünde yakınları ve sevenleri tarafından anıldı.

Oya Aydoğan kim?

Oya Aydoğan, 10 Şubat 1957 yılında Cemal ve Güldane Aydoğan çiftinin kızı olarak Erzincan'da dünyaya gelmiştir.

8 yaşına dek ailesi ile beraber İstanbul Beyoğlu’nda yaşamını sürdüren Aydoğan, Fransız Kız Ortaokulu'nda eğitimini tamamlamasının ardından Saint Michel Fransız Lisesi'nde okudu.

Küçüklüğünden itibaren oyuncu olma hayali kurdu

Güzel sanatçı, küçüklüğünden itibaren oyuncu olmanın hayalini kurup, 1975 yılında Alev Gün adı ile bir güzellik yarışmasına katılarak 1. oldu. Ancak ailesinin kurduğu baskılardan dolayı ödülünü iade etmek zorunda kaldı.

1 yıl sonra Ses Dergisi tarafından düzenlenen 8. Sinema Artisti Yarışması'nda 1. olan Aydoğan, 1975 yılında ilk başrolünü Deli Şahini isimli filmde Cüneyt Arkın ile paylaşmıştır.

Oya Aydoğan, 1978 yılında Ertem Eğilmez yapımı Neşeli Günler isimli filmin oyuncu kadrosuna dahil olarak, "Zeynep" karakterine hayat verdi. 1982 yılında ise Yedi Bela Hüsnü isimli filmde Kemal Sunal ile başrol oynadı.

“Şekerli Kahve” adlı TV programının sunuculuğunu yaptı

Birinci evliliğini 1979 yılında Haluk Ulusoy’la yapan Aydoğan’ın bu evliliği çok uzun sürmedi. Aydoğan, sonraki evliliğini ise 1988 yılında Anavatan Partisi İzmir il yöneticilerinden Latif Demirbağ’la gerçekleştirdi ve bu evliliğinden Gurur adında bir oğlu dünyaya geldi.

1980'li senelerde bir dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Aydoğan, 1986 senesinde Küçük Emrah olarak tanınan şarkıcılık ile oyunculuk yapan Emrah İpek’le rol aldığı "Merhamet" adlı filmin yapımcılığını yaptı.

Aydoğan, 2007 ve 2010 yılları arasında Bez Bebek isimli fantastik çocuk dizisi ile ekranlara geldi. 2011 yılında ise sunuculuğunu Emel Müftüoğlu’yla beraber yaptıkları "Şekerli Kahve" adlı TV programıyla seyirci ile buluştu.

51 sinema filmi ile 13 TV dizisinde oynadı

Vefatından kısa bir süre önce Lerzan Mutlu’yla "Söylemezsem Olmaz" isimli magazin programının sunuculuğunu üstlenen usta sanatçı, 2011 yılında verdiği bir röportajında, iyi derecede Fransızca, orta düzeyde İngilizce bildiğini ve çocukluk dönemlerinde idolünün Türkan Şoray olduğunu açıklamıştı.

Aydoğan, 1976 ve 2016 arasında 51 sinema filmi ile 13 TV dizisinde oynayarak, Ferdi Tayfur, Serdar Gökhan, Kemal Sunal, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın, Bulut Aras ve İbrahim Tatlıses gibi pek çok sanatçıyla başrolü paylaştı.

U.A Çayda Çıra Film Festivali'nde "Onur Ödülü"ne 2013 yılında layık görülen Aydoğan, 2014 Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ve 15. Yıl İntenet Medyası Ödülleri'nde "Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü"nü aldı.

Oya Aydoğan, 8 Mayıs 2016 tarihinde aort damarı yırtılmasından dolayı ameliyata alındı. 15 Mayıs 2016 tarihinde de tedavisinin devam ettiği hastanede vefat etti. Aydoğan'ın cenazesi vasiyeti üzerine Ulus Mezarlığı'na defnedildi.