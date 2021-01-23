Nevşehir Belediyesi’nin Çocuklar Üşümesin adıyla başlattığı kampanyaya ilgi büyük oldu. Hayırseverler ihtiyaç sahibi çocuklara yapılacak yardım kampanyasına destekte bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ihtiyaç sahibi aileleri çocuklarıyla birlikte belediye binasında ağırladı. Çocuklara giyecek yardımı yapıldı. Belediyeden kampanya kapsamında açıklama da yapıldı. Yapılan açıklamada “Bu şehirde hiçbir kardeşimiz montsuz, botsuz, kömürsüz, gıdasız kalmasın istiyoruz. Lütfen çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz ihtiyaç sahiplerini bize bildirin. Bununla ilgili oluşturduğumuz ekiplerimiz sürekli mahallelerimizde tarama yapıyor ancak bizim de gözümüzden kaçan aileler olabilir. Eğer bu şehirde bir kardeşimiz ihtiyaç sahibi ise ve biz ona ulaşamamışsak ilk önce belediye başkanı olarak bu vebal benimdir." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi’nin bu yardım kampanyası diğer illerde de dikkat çekti. Birçok belediye söz konusu kampanyayı bölgelerinde uygulamaya koymaya hazırlanıyor.