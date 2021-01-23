İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa 4.'sü oldu!
Türkiye alkollü içki vergilerinde Avrupa...
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi sosyal medyayı ikiye böldü
Ivana Sert'in ilan-ı aşk yöntemi...
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 8 ve 12'nci sınıflara özel izin!
Son Dakika
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında...
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek? Bilim kurulu üyesi açıkladı
Son Dakika
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman...

Nevşehir Belediyesi "Çocuklar Üşümesin" kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı yaptı

Nevşehir Belediyesi “Çocuklar Üşümesin” kampanyası takdir topladı. Hayırsever vatandaşlardan gelen yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyecek yardımı yapıldı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:54
Nevşehir Belediyesi
Takip Et:

Nevşehir Belediyesi’nin Çocuklar Üşümesin adıyla başlattığı kampanyaya ilgi büyük oldu. Hayırseverler ihtiyaç sahibi çocuklara yapılacak yardım kampanyasına destekte bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ihtiyaç sahibi aileleri çocuklarıyla birlikte belediye binasında ağırladı. Çocuklara giyecek yardımı yapıldı. Belediyeden kampanya kapsamında açıklama da yapıldı. Yapılan açıklamada “Bu şehirde hiçbir kardeşimiz montsuz, botsuz, kömürsüz, gıdasız kalmasın istiyoruz. Lütfen çevrenizde gördüğünüz, duyduğunuz ihtiyaç sahiplerini bize bildirin. Bununla ilgili oluşturduğumuz ekiplerimiz sürekli mahallelerimizde tarama yapıyor ancak bizim de gözümüzden kaçan aileler olabilir. Eğer bu şehirde bir kardeşimiz ihtiyaç sahibi ise ve biz ona ulaşamamışsak ilk önce belediye başkanı olarak bu vebal benimdir." İfadelerine yer verildi.

Öte yandan Nevşehir Belediyesi’nin bu yardım kampanyası diğer illerde de dikkat çekti. Birçok belediye söz konusu kampanyayı bölgelerinde uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:54
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Nevşehirçocuklar üşümesinYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Güneş Enerji Santrali yapımı başladı
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Güneş Enerji Santrali yapımı başladı
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın pandemi kurallarını hiçe sayan doğum günü partisi tepki çekti
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın pandemi kurallarını hiçe sayan doğum günü partisi tepki çekti
Bağdat Havalimanı'nda füze saldırısı şoku
Bağdat Havalimanı'nda füze saldırısı şoku
Libya açıklarında batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 olarak açıklandı
Libya açıklarında batan sığınmacı teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 olarak açıklandı
Eren-2 Lice Operasyonu başladı
Eren-2 Lice Operasyonu başladı
Üniversite mezunu Çoban’dan şok sözler! “Memur olsam bu kadar kazanamazdım.”
Üniversite mezunu Çoban’dan şok sözler! “Memur olsam bu kadar kazanamazdım.”

Popüler Haberler

Akbank 40.000 TL anında kredi başvurusu
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2021 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2021 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
En iyi psikolojik gerilim filmleri 2021
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2021
AGİ nedir? AGİ’den kimler yararlanabilir? 2021
İtalya, TikTok'un yaşı küçük kullanıcıları engellemesini talep etti
Sınavlardan önce ve sınavda zihin açıklığı için okunması gereken dualar!
Babalık izni başvurusu nasıl yapılır? Babalık izin günü süresi ve şartları
MasterChef Türkiye 2020 yeni sezon ne zaman başlayacak?
Aile hekimi nasıl öğrenilir? Aile hekimi öğrenme ve değiştirme işlemleri
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 23 Ocak 2021 Cumartesi Bankaların mevduat faiz oranları
Twitter’da TT nasıl olunur? Twitter‘da TT olabilmek için yapılması gerekenler
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
2021 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
Rüyada araba alma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada araba alma görmenin anlamları ve yorumları
E-devlet şifresiyle kredi notu sorgulama işlemi 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.