Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 18 Mart 2021 Perşembe

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen programın 18 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan bölümü merakla bekleniyor.

Türkiye’yi sarsan, gündem olan cinayetler, kayıp vakaları ve olayların arkasındaki sır perdelerinin aralandığı program ATV ekranlarının klasiği haline geldi. Uzun süredir ekranlara yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının her bölümü gündem oluyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı hafta içi her gün saat 10:00’da ekranlara geliyor.

Müge Anlı ne zaman başladı?

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Müge Anlı’nın üstlendiği program 2008 yılında ATV ekranlarının sabah kuşağında yer almaya başladı. Bu tarihten itibaren aralıksız olarak 12 yıldır yayınlanan programın her bölümü merakla takip edildi.

Programda kayıp vakaları, cinayetler, ve bu gibi sırlarla dolu olayların perde arkası gün yüzüne çıkartılıyor. Programda Müge Anlı’nın yanı sıra Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen ve Avukat Rahmi Özkan yer alıyor. 12 sezondur ekranlarda yer alan programda bu güne kadar 3150 kayıp kişi bulunurken, 164 cinayet ortaya çıkarılmıştır.

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