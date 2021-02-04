Milli Savunma Bakanlığı sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı vebölgesine 5 teröristin sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. Yapılan açıklamada teröristlerin taciz ateşinde bulunduğu ancak Mehmetçiklerimizin 5 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Bu açıklamanın ardından bakanlığın resmi hesabı üzerinden bir açıklama daha yapıldı. Yapılan son açıklamada son 1 ay içerisinde 73 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgede huzur ve barışı korumak adına operasyonlara devam edileceği de bildirildi.