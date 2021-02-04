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Milli Savunma Bakanlığı sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan son dakika açıklama geldi. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 17:35
Milli Savunma Bakanlığı sızma girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı
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Milli Savunma Bakanlığı’nda yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine 5 teröristin sızma girişiminde bulunduğu bildirildi. Yapılan açıklamada teröristlerin taciz ateşinde bulunduğu ancak Mehmetçiklerimizin 5 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.

Bu açıklamanın ardından bakanlığın resmi hesabı üzerinden bir açıklama daha yapıldı. Yapılan son açıklamada son 1 ay içerisinde 73 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Bölgede huzur ve barışı korumak adına operasyonlara devam edileceği de bildirildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 17:35
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Anahtar Kelimeler:
MsbFırat Kalkanı
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