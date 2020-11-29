Milli Piyango 29 Kasım MPİ bilet sorgulama ekranı ve Millipiyangoonline sıralı tam liste

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor. 29 Kasım Pazar günü gerçekleşecek olan çekiliş sonuçları merak ediliyor. 29 Kasım Pazar gününün kazanan numaraları belli oldu. Büyük ikramiye 684045 olarak açıklandı.

29 Kasım Pazar günü yapılan çekiliş noter huzurunda saat 15:30’da başladı ve 17:30’da sona erdi. 29 Kasım Pazar Milli Piyango sonucu sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/sonuclar

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ve 60 sayı arasından 6 tane sayının seçilmesiyle oynanır. Seçilen her sayı bir kolonu temsil eder ve her bir kolon için 3 TL ücret ödenir.

İşaretleme yapılmaması halinde kolonun altında yer alan SEN SEÇ simgesini işaretleyerek sistemi size numara vermesi istenebilir.

Söz konusu 6 sayıdan daha fazla sayı oluşturularak sistem oyunu yapılabilir. Sistem oyunu çok kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altından fazla olan her rakam için ayrı kombinasyon oluşturur ve kolonlar otomatik olarak ortaya çıkar.

Ayrıca arkadaşlarınızla da ortak bilet alınabiliyor. Ortak alınan biletlerde hisse ve paylar da istenilen şekilde hesaplanmaktadır.

Süper Loto online olarak www.millipiyangonline.com adresi üzerinden, şans oyunları uygulamalarından veya bayilerden oynanmaktadır.