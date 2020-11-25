Migros 5M 25 Kasım ucuz iPhone 11 Black Cuma kampanyası

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon modellerinden olan iPhone 11 ile ilgili yeni bir kampanya da Migros’tan geliyor. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde yine iPhone 11 modeli için oldukça cazip bir indirim kampanyası düzenleyen Migros, bu sene de benzer bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

2019 senesinde tüm Türkiye kapsamındaki Migros marketlerdeiPhone 11 modeli uygun fiyatla satışa sunulmuştu. Apple’ın resmi fiyatını 7.299 TL olarak açıkladığı iPhone 11, Migros marketler üzerinde yalnızca 5.999 TL üzerinden satılmıştı. Aradan 1 sene geçtikten sonra iPhone 11 modelinin fiyatı 7.999 TL seviyesine kadar çıktı. Buna göre cihazın bu sene yapılacak kampanya kapsamında geçen seneye göre biraz daha yüksek bir ücretten Migros marketlerinde satılacağı düşünülüyor.

Yalnızca 5M Migros mağazalarında satışa sunulacak olan iPhone 11 modellerinin kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi göreceği bilinmiyor. Apple’ın iPhone 12 modellerini tanıtması ile birlikte iPhone 11 modellerine olan ilginin düştüğü görülüyor. Ancak uygun fiyatla satıldığı takdirde birçok kişi tarafından alınabileceği de söyleniyor.