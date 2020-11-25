İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...
Huawei, alt markası Honor'u 15.2 milyar dolara resmen sattı
Huawei, alt markası Honor'u 15.2...
En güzel 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve resimli güzel sözler
Son Dakika
En güzel 24 Kasım Öğretmenler...

Migros 5M 25 Kasım ucuz iPhone 11 Black Cuma kampanyası

Türkiye'nin binlerce farklı noktasındaki mağazaları ile müşterilerine hizmet sunan Migros'ta Müthiş Cuma indirimleri başlıyor. Son olarak tüm 5M Migros mağazalarında Müthiş Cuma indirimleri kapsamında uygun fiyatlı iPhone 11 satılacağı açıklandı.

25 Kasım 2020 Çarşamba 00:02
Migros 5M 25 Kasım ucuz iPhone 11 Black Cuma kampanyası
Takip Et:

Dünyanın en çok tercih edilen akıllı telefon modellerinden olan iPhone 11 ile ilgili yeni bir kampanya da Migros’tan geliyor. Geçtiğimiz sene bu dönemlerde yine iPhone 11 modeli için oldukça cazip bir indirim kampanyası düzenleyen Migros, bu sene de benzer bir kampanya ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.


2019 senesinde tüm Türkiye kapsamındaki Migros marketlerde Apple iPhone 11 modeli uygun fiyatla satışa sunulmuştu. Apple’ın resmi fiyatını 7.299 TL olarak açıkladığı iPhone 11, Migros marketler üzerinde yalnızca 5.999 TL üzerinden satılmıştı. Aradan 1 sene geçtikten sonra iPhone 11 modelinin fiyatı 7.999 TL seviyesine kadar çıktı. Buna göre cihazın bu sene yapılacak kampanya kapsamında geçen seneye göre biraz daha yüksek bir ücretten Migros marketlerinde satılacağı düşünülüyor.

Yalnızca 5M Migros mağazalarında satışa sunulacak olan iPhone 11 modellerinin kullanıcılar tarafından ne kadar ilgi göreceği bilinmiyor. Apple’ın iPhone 12 modellerini tanıtması ile birlikte iPhone 11 modellerine olan ilginin düştüğü görülüyor. Ancak uygun fiyatla satıldığı takdirde birçok kişi tarafından alınabileceği de söyleniyor.

 




Son Güncelleme: 25.11.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AppleMigrosIPhone 11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta sanatçımız Yıldız Kenter kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Kariyerinde yer alan başarılar nelerdir?
Usta sanatçımız Yıldız Kenter kimdir? Ne zaman vefat etmiştir? Kariyerinde yer alan başarılar nelerdir?
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar

Popüler Haberler

Trendyol çöktü mü? Trendyol neden açılmıyor? 25 Kasım Black friday trendyol.com indirimleri
Migros 5M 25 Kasım ucuz iPhone 11 Black Cuma kampanyası
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 25 Kasım 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 25 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 25 Kasım 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 25 Kasım 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 25 Kasım 2020 Çarşamba
Altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 25 Kasım 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 25 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 25 Kasım 2020 Çarşamba aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Kısa çalışma ödeneği nedir, hesaplama nasıl yapılır? 2020 Kısa çalışma ödeneği başvuru işlemleri
Sigara fiyatları zamdan sonra ne kadar oldu? Temmuz 2019 Sigaraya yeni zam geldi mi? Zam sonrası 2019 güncel sigara fiyat listesi!
Horlama tedavisi varmı? İnsanlar neden horlar? Horlama tedavisi ve horlama hakkında bilgiler
PAEM sınav tarihi belli oldu! 2 Eylülde adaylar sınava girecekler
2020 EKPSS sınavları ertelenecek mi? ÖSYM'den EKPSS sınav tarihi açıklaması
EMUI 11 güncellemesi alacak telefon modelleri
MasterChef Uğur’un yerine kim gelecek? Furkan MasterChef'e geri mi dönüyor?
Torun bakım maaşı ödemesi ne kadardır? 2020 torun bakım maaşı şartları
30.000 tl ye alınabilecek en iyi araba 2020
Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alım şartları ve kadroları 2020
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.