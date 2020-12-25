MasterChef yılbaşı fırında pekin ördeği tarifi ve yapılışı

Ekranların sevilen yemek programı yarışması Masterchef Türkiye’de Somer şef Pekin ördeği pişirdi. Program sonrası merak konusu olan tarifi de yayında izleyicilerle paylaşan Somer şefin Pekin ördeği nasıl yapılır? Haberimizde.

Masterchef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacılardan Pekin ördeği yapmaları istendi. Somer şef özel bir tarifle Pekin ördeği pişirdi. İşte izleyiciler tarafından merak edilen Pekin ördeği tarifi…

Malzemeler

1 ördek

Soğan

Sarımsak

Ayçiçek yağı

Bal

Tuz

Anason

Tane karabiber

Soya sos

Toz şeker

Sirke

Zencefil

Karanfil

Defne yaprağı

Hoisin sos

Üzeri için

Bal

Esmer şeker

Su

Soya sosu

Pirinç sirkesi

Nasıl yapılır?

Yıkandıktan sonra kağıt havlu ile fazla suyu alınan ördeğin derisi ile etinin birbirinden ayırın. Bu noktada kompresör ya da hava pompası kullanabilirsiniz. Tencereye sarımsak ile zencefil rende ile doğranır. Hoisin sos, karabiber, anason, defne yaprağı, toz şeker, soya sosu ve yemeklik doğranan soğanlar ördeğin içine doldurulur. Alttan ya da üstten hava almayacak şekilde dikilir.

Poşe suyu nasıl yapılır?

Tencereye su, şeker, bal, karanfil ve anason konulup kaynatılır. 5 dakika boyunca hazırlanan bu soyu ördeğin her yerine yedirin.

Kurutma

Açılan ocağın üstüne ip kullanarak 50 m yukarısına ördek asılır. 2 saat boyunca ördeğin derisini kurutun.

170 derece ısıtılan fırına verilen ördeği dışı kızarana kadar pişirin. 25 dakika dinlendirdikten sonra afiyetle yiyin.