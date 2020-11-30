MasterChef Junior WhatsApp başvuru numarası

Masterchef Junior Yarışması İletişim Numarası

MasterChef Türkiye yarışmasının çocuklar için olan versiyonu olan MasterChef Junior Türkiye yarışması yakın zamanda başlıyor. Programa başvurmak için kullanabileceğiniz adresler ve WhatsApp numaralar şunlardır:

Minik yeteneklerin katılabileceği MasterChef Junior Türkiye yarışmasının başvuruları başlamış bulunmakta. Başvuruda bulunmak isteyen küçük yarışmacılar ve ebeveynleri tarafından merak edilen şeylerden biri de nasıl başvuru yapacaklarıdır. Hangi iletişim adres ve bilgilerinden başvuru yapabilecekleri konuşuluyor.

Halen devam etmekte olan

MasterChef Türkiye yarışması yavaş yavaş finale doğru giderken kanaldan yeni bir gelişme yaşandı. Gelen bu yeni gelişme bilgisine göre devam etmekte olan MasterChef Türkiye yarışmasının yanında MasterChef Junior yarışması da başlıyor.

İsminden de anlayacağımız üzere içerik olarak çocukları hedef alan bir program olacak. Bu yarışma üyelerini oluşturan insanlar tamamıyla çocuklardan oluşacak. Çocukların yeteneklerini sergileyecekleri yarışmada yarışmacıları jüri karşısında yeteneklerini göstereceklerdir. Tam olarak jüri üyelerinin kim oldukları henüz belli olmamakla birlikte yarışmada yarışmaları için başvurular çoktan alınmaya başladı.

Yarışmaya başvurabilmek için çocukların 8-13 yaşlarında olması gerekmektedir. Doğal olarak bu yaş aralığı dışındaki çocukların başvuru yapmaması gerekir. Yapsalar da başvurularda göz önünde bulunacak ve başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru yapan çocuğun yemek yapmaya ilgisi olmalı ve yarışmada beceri ve yeteneklerini gösterebilmelidir.

Peki bu yarışmaya başvurma şartları nelerdir? Her yarışmanın alacağı üyeler için başvuru şartları olduğu gibi bu yarışmada da bazı başvuru şartları bulunmakta. Bu şartların arasında çocuğun yemek yapmakla ilgilenmesi, yemek yapmayı sevmesi başlıca aranan şartlardan biridir. Yarışmaya başvuru şartlarını sıralayacak olursak;

Yarışmaya başvuracak olan çocukların ebeveynlerinin, başvuru esnasında sorulacak bazı sorulara hazırlıklı olması gerekiyor. Sorulan bu soruları da sıralayacak olursak;

Çocuğunuz genelde kimler için yemek yapar?

Ne kadar süredir çocuğunuzun buna ilgisi olduğunu fark edip yemek yaptığını biliyorsunuz?

Çocuğunuzun yemeklerini yiyenler nasıl yorumlarda bulunurlar?

Başvuru yapması için kim cesaretlendirdi?

Çocuğunuzun kendini tek kelimeyle anlatmasını isteseniz kendini nasıl tanımlar?

Mutfakta, eğer zayıf bir yönü olduğunu düşünüyorsanız bu nedir?

Zayıf yönlerinin yanında mutfakta güçlü yönleri varsa bunlar nelerdir?

Eğer ki yarışmaya alınır ve yarışmadan birinci olarak ayrılırsa ve MasterChef unvanını kazanırsa gerçekleştirmek isteyeceği hayali nedir?

Dışardan çocuğunuza bakıldığında fark edilemeyecek-edemediğimiz ama sizin iyi bildiğiniz bir özelliği var mıdır? Varsa söyler misiniz?

Bağlı olduğunuz herhangi bir ajans var mıdır?

Bu sorular başvuruda size sorulacak soruların gösterimidir. Yarışmayla ilgili bilmeniz gereken önemli bir kısım da şudur ki; Covid-19 virüsü sebebi ile başvurular yalnızca videolu şekilde alınacaktır. Başvurmak için video yollamanız, değerlendirmeye alınmanız için yeterli olacaktır.

MasterChef Junior WhatsApp numarası ise şudur: 0 549 890 88 88

MasterChef Junior başvuru formu şöyledir: