MasterChef Evde profiterol nasıl yapılır? Evde profiterol tarifi ve yapımı

Türkiye’nin en çok izlenen yemek yarışması programı olan Masterchef’in son bölümünde yapılan profiterol tatlısı izleyen herkesin ağzının sulanmasına neden oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan başarılı programın son bölümü ardından binlerce izleyici evde profiterol tatlısının nasıl yapıldığını araştırmaya başladılar.

Evde profiterol tatlısının yapılabilmesi için öncelikle bazı malzemelerin edinilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kısımda profiterol yapımında kullanılan tüm malzemeler kullanılması gereken miktarlarla birlikte sıralanmıştır.

Profiterol malzemeleri

Hamuru için

1 su bardağı su

100 gr margarin

1 tatlı kaşığı şeker

1 cimcik tuz

1 paket vanilin

1 su bardağı un

4 yumurta

7 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

Yarım litre süt

Kreması için

Çikolata sosu için

1 yemek kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

3 su bardağı süt

Evde yapılabilecek profiterol tarifi

Öncelikle hamur için tencere içinde su, margarin, tuz ve şekerin kaynatılması ardından un eklenmesi ve kıvam tutturulana kadar karıştırılması gerekmektedir. Kıvam tutunca kenara alınması ve ılıyınca yumurtaların kırılarak pürüzsüz olana kadar karılması lazımdır. Sonrasında tepsiye ceviz büyüklüğünde dökülerek 170 derecelik fırına atılmalıdır. Fazla kızarmamasına dikkat edilmesi gereklidir.

Diğer yandan çikolata sosunun yapılabilmesi için farklı bir tencerede kremanın pişirilmesi ve sonrasında soğumaya bırakılması lazımdır. Çikolata sosu da soğuduktan sonra buzdolabına alınabilir. Bu sırada soğuyan profiteroller ortadan ikiye yarılmalı ve içine kremalar eklenmelidir. Ardından tabaklara konan profiterollerin üzerine çikolata sosu dökülerek servis edilmelidir.