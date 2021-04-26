Maraşlı 15. bölüm tek parça izle ATV Maraşlı 26 Nisan

Maraşlı dizisi Türkiye ekranlarının son dönemlerde en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başardı. Maraşlı dizisinin 15. bölümü yayınlandı. Maraşlı dizisini tek parça izle, Maraşlı dizisi 15. bölüm tek parça izle konusu belli oldu. Araçla dedesi her pazartesi akşamı ATV ekranlarında yayınlanıyor. Dizide heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Öyle ki Mahur ve Türel’in stüdyolarını polisler bastı ve dedik dedik arama yaptı. Dizide heyecan tavan yapıyor.

Maraşlı dizisinin 15. bölümünde Necati, polislerin siren seslerini duyuyor. Sonrasında saldırıya uğramış gibi kendisini kasıtlı olarak yaralamaya başladı. Maraşlı ise ağır yaralandığı için hastaneye kaldırıldı ve ölümle yaşam arasında büyük bir savaş vermeye başladı. Mahur ile ailesi polisler tarafından gözaltına alındı. Sonrasında evleri polisler tarafından basılarak yedik yedik arandı. Dilşat, Firuzan ve Mahur serbest bırakıldı. Ancak İlhan ile Aziz hapishaneye gönderildi.

Hapishanede zor zamanlar geçiren babayla oğul sonrasında pusuya düşer. İlhan’ın pusudan kurtulup kurtulmayacağı merak ediliyor. Maraşlı komadadır. Mahur bunu öğrendikten sonra hemen hastaneye gider ve onun yanında durmaya başlar.