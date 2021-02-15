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Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Manisa’da terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:22
Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 kişiyi gözaltına aldı.

7 kişinin adresleri tespit edilirken, söz konusu adreslere eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan kişilerinde adreslerinde yapılan aramalarda pompalı tüfe, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile örgütsel yazışmalar bulundu. Geniş çaplı olarak başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan ülke çapında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara devam ediliyor.



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:22
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OperasyonTerörManisa
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