Manisa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 kişiyi gözaltına aldı.

7 kişinin adresleri tespit edilirken, söz konusu adreslere eş zamanlı olarak düzenlenenlarda 7 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan kişilerinde adreslerinde yapılan aramalarda pompalı tüfe, kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile örgütsel yazışmalar bulundu. Geniş çaplı olarak başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürüyor.

Öte yandan ülke çapında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlara devam ediliyor.