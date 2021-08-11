Manisa’da 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

’nınilçesinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. JASAT ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen kenevir bitkilerini imha ederken, bitkilerin kim veya kimlerin ektiği henüz bilinmiyor. Ekipler ekim yapan kişileri yakalamak adına çalışma başlattı.