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Manisa’da 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı iddiası üzerine ekipler harekete geçti. JASAT ekiplerince düzenlenen kenevir operasyonunda 79 kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevir bitkileri imha edildi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 17:32
Manisa’da 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Manisa’nın Salihli ilçesinde kenevir bitkisi ekimi yapıldığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. JASAT ekiplerince yapılan çalışma sonucunda Salihli ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyon sonucunda 79 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ekipler ele geçirilen kenevir bitkilerini imha ederken, bitkilerin kim veya kimlerin ektiği henüz bilinmiyor. Ekipler ekim yapan kişileri yakalamak adına çalışma başlattı.


Son Güncelleme: 11.08.2021 17:32
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Anahtar Kelimeler:
SalihliManisa
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