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Kudüs Müftüsü'nün 84 sene önce Atatürk'e yazdığı mektup ortaya çıktı

Kudüs Müftüsü’nün 84 sene önce Atatürk’e yazdığı mektup ortaya çıktı. Kudüs Büyük Müftüsü’nün 19 Temmuz 1937 tarihinde Atatürk’e yazdığı ve bugün Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde muhafaza edilen mektubun Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan çevirisi okuyucular ile buluşturuldu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 22:40
Kudüs Müftüsü'nün 84 sene önce Atatürk'e yazdığı mektup ortaya çıktı
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Müftü el-Huseyni yazdığı mektupta özetle, Filistin’e karşı Yahudi göçünün engellenmesi adına Atatü’k'ten destek vermesini istiyor. El- Huseyni, bu göçe izin verilmesi halinde, "Müslümanlar’ın Kudüs’te azınlığa düşeceğine, kendilerine ait mülklerin ellerinden alınacağına ve bölgede bir Yahudi Devleti kurulması halinde Kudüs’ün ilhak edileceğine" dair endişelerinden bahsediyor.

El-Huseyni’nin yazdığı mektubun bazı bölümleri şu şekilde:

İlhak vurgusu

“...Şüphesiz ki, bu mıntıka ve bilhassa Kudüs şehri, bir cihetten Yahudi mıntıkasının sığamayacağı veyahut Kudüs’te İngiltere’nin himayesi altında yaşamak isteyen Yahudiler için hicret yeri olacaktır. Diğer cihetten, mandadan nefret eden Araplar mandanın arada daimî kalacağını anladıktan sanra ya kendiliklerinden veyahut tabiî bir sâikle, meselâ mandaya sadık kalamayacak vaziyette bulunacaklarından görecekleri zulüm ve itisaftan (doğruluktan sapmadan) dolayı manda mıntıkasını bırakmaya mecbur kalacaklardır. Böylelikle az bir zaman zarfında bu mıntıka sekenesinin (sâkinlerinin) ekserileri Yahudi olacak ve Kudüs’deki Müslümanlar kendilerine envâi (çeşitli) mezalim ve ihanet yapılacak ve bu suretle bunlar kahir (ezici) bir Yahudi ekseriyeti (çoğunluğu) karşısında az bir ekalliyet kalacaklardır. Netice itibariyle bu mıntıka Yahudi kalacak ve âkibeti müruruzamanla (zamanın geçmesi ile) Yahudi devletine ilhak edilecektir. Emâkin-i mukaddese (kutsal mekânlar) ve bilhassa Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerîf, Yahudiler’in âtıfetine tâbî ve bilfiil tehditleri ve otoriteleri altında bulunmuş olacaktır. Her Müslüman, Yahudiler’in ricâli ile heyetlerinin açıktan açığa çok kere söyledikleri sözlerden onların tamahkârlıklarını anlamıştır...”

El-Huseyni Atatürk’e yazdığı mektubunu, “Bu mukaddes arazide bulunan Müslüman ve Hristiyan Araplar memleketlerini emperyalizm ve Yahudileştirme ve parçalama şerrinden kurtarmak ve oradaki millî, dinî ve tabiî haklarını muhafaza etmek yolunda sarfedeceğiniz mesainin neticelerini sabırsızlık ve endişe ile bekliyorlar. Cenâb-ı Hak Hazretleri kendi avn ü inâyeti ile sizi muhafaza ve nusrat ve kuvvet ile yardımcınız olsun. Kezâ, yüksek şahsiyetinizi Araplık ve Müslümanlığa bağışlasın. Allah’ın selâmı ve rahmeti ve berekâtı üzerinize olsun” sözleriyle sonlandırıyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 22:40
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KudüsMüftüsününAtatürkeYazdığıMektup
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