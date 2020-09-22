Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü

Koronavirüs Wuhan kentinde ilk kez görüldükten sonra dünyaya yayılmıştı. Salgının ilk günlerinde Wuhan’dan gelen görüntüler salgının büyüklüğünü ortaya koyarken, son günlerde Wuhan’dan gelen görüntüler hayatın tamamen normale döndüğünü gösterdi.
Sanki hiç koronavirüs gelmemiş
33 gündür yeni vaka yok
Wuhan’da özellikle gece hayatı yoğun şekilde yaşanırken, kafe ve barlardaki doluluk oranı görenleri hayrete düşürdü. Dünyada birçok ülke koronavirüse karşı halen büyük zorluklar yaşarken, Wuhan’dan gelen görüntüler tepki topladı. Bunların yanı sıra Çinde 33 gündür yeni yerli vakanın olmadığı açıklandı.
Son Güncelleme: 22.09.2020 18:22