Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü

Koronavirüs Wuhan kentinde ilk kez görüldükten sonra dünyaya yayılmıştı. Salgının ilk günlerinde Wuhan’dan gelen görüntüler salgının büyüklüğünü ortaya koyarken, son günlerde Wuhan’dan gelen görüntüler hayatın tamamen normale döndüğünü gösterdi.

Sanki hiç koronavirüs gelmemiş

Wuhan şehrinde hayat normale dönerken, gelen görüntüler herkesi korkuttu. Görüntülerde sanki hiç koronavirüs olmamış gibi davranan halka tepkiler büyüdü.

33 gündür yeni vaka yok

Wuhan’da özellikle gece hayatı yoğun şekilde yaşanırken, kafe ve barlardaki doluluk oranı görenleri hayrete düşürdü. Dünyada birçok ülke koronavirüse karşı halen büyük zorluklar yaşarken, Wuhan’dan gelen görüntüler tepki topladı. Bunların yanı sıra Çinde 33 gündür yeni yerli vakanın olmadığı açıklandı.