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Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ardından Wuhan kentinde hayat normale döndü. Dünyada 1 milyondan fazla kişinin ölmesine neden olan virüs, Wuhan’da yok oldu.

22 Eylül 2020 Salı 18:22
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
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Koronavirüs Wuhan kentinde ilk kez görüldükten sonra dünyaya yayılmıştı. Salgının ilk günlerinde Wuhan’dan gelen görüntüler salgının büyüklüğünü ortaya koyarken, son günlerde Wuhan’dan gelen görüntüler hayatın tamamen normale döndüğünü gösterdi.

Sanki hiç koronavirüs gelmemiş


Wuhan şehrinde hayat normale dönerken, gelen görüntüler herkesi korkuttu. Görüntülerde sanki hiç koronavirüs olmamış gibi davranan halka tepkiler büyüdü.

33 gündür yeni vaka yok

Wuhan’da özellikle gece hayatı yoğun şekilde yaşanırken, kafe ve barlardaki doluluk oranı görenleri hayrete düşürdü. Dünyada birçok ülke koronavirüse karşı halen büyük zorluklar yaşarken, Wuhan’dan gelen görüntüler tepki topladı. Bunların yanı sıra Çinde 33 gündür yeni yerli vakanın olmadığı açıklandı.



Son Güncelleme: 22.09.2020 18:22
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Anahtar Kelimeler:
WuhanKORONA
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