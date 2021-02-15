Konya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:39
Konya’da terör örgütü PKK/KCK hakkında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 3 kişi gözaltına alındı.
Konya Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sosyal medya paylaşımları tespit edilen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan kişilerin adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda örgütsel içeriklerin bulunduğu çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
Son Güncelleme: 15.02.2021 21:39
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