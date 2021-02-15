Konya'da sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı

Konya’da terör örgütü PKK/KCK hakkında sosyal medya üzerinden propaganda yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Konya Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince sosyal medya paylaşımları tespit edilen 3 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 3 hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan gözaltına alınan kişilerin adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda örgütsel içeriklerin bulunduğu çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri ise sürüyor.