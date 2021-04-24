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Kocaeli’nde bir çiftçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Kocaeli’nde 30 yaşındaki bir çiftçi otomatik süt sağma makinesini çalıştırmaya çalışırken hayatını kaybetti. Çiftçinin akıma kapıldığı düşünülüyor.

24 Nisan 2021 Cumartesi 05:58
Kocaeli’nde bir çiftçi akıma kapılarak hayatını kaybetti
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki bir çiftçi otomatik süt sağma makinesini kullanmaya çalışırken hayatını kaybetti. Çiftçi, evi yakın zaman içerisinde yıkılacağı için evde bulunan elektrik panosunu ahıra bağlama kararı aldı. Akşam üstü ahıra giren çiftçi, süt sağma makinesini çalıştırdı. Makineyi çalıştırır çalıştırmaz akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti. Elektrik şalterini indirerek çiftçiyi kurtarmaya çalışan ailesi, ambulans çağırarak çiftçinin hayatını kurtarmaya çalıştı. Çiftçi tüm denemelere rağmen akıma kapılarak hayatını kaybetti.




Son Güncelleme: 24.04.2021 05:58
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KocaeliKandıraAkıma KapıldıçiftçiHayatını Kaybetti
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