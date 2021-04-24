Kocaeli’nde bir çiftçi akıma kapılarak hayatını kaybetti

’ninilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki birotomatik süt sağma makinesini kullanmaya çalışırken. Çiftçi, evi yakın zaman içerisinde yıkılacağı için evde bulunan elektrik panosunu ahıra bağlama kararı aldı. Akşam üstü ahıra giren çiftçi, süt sağma makinesini çalıştırdı. Makineyi çalıştırır çalıştırmaz akıma kapılan çiftçi hayatını kaybetti. Elektrik şalterini indirerek çiftçiyi kurtarmaya çalışan ailesi, ambulans çağırarak çiftçinin hayatını kurtarmaya çalıştı. Çiftçi tüm denemelere rağmen akıma kapılarak hayatını kaybetti.