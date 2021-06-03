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Kocaeli İzmit'te durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı polis ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu madde ile uyuşturucu üretiminde kullanılan 5 litre kimyasal madde ele geçirildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:54
Kocaeli İzmit'te durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 535 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, polis ekipleri İzmit ilçesine bağlı D-100 karayolu üzerinde şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 2 kilo 535 gram bonzai maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde, ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek bulundu. Araçta bulunan şüpheliler S.Ç. ve A.Ç. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken olay hakkında soruşturma başlatıldı. 


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:54
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliUyuşturucu Operasyonuİzmit
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