Kocaeli İzmit'te durdurulan araçta 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi!

’ninilçesinde polis ekipleri tarafından uygulama noktasında şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 2 kilo 535 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, polis ekipleri İzmit ilçesine bağlı D-100 karayolu üzerinde şüphelenilen bir aracı durdurarak arama yaptı. Araç içerisinde yapılan aramalarda 2 kilo 535 gram bonzai maddesi, uyuşturucu imalatında kullanılan 5 litre kimyasal madde, ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek bulundu. Araçta bulunan şüpheliler S.Ç. ve A.Ç. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken olay hakkında soruşturma başlatıldı.