Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takması zorunlu olan araçlar

Kış mevsimine girerken araç sahipleri kış lastikleriyle ilgili araştırma yapmaya başladılar. Can ve mal güvenliğinin temini için araçlarda zorunlu uygulama olan kış lastiği son derece önemli bir görev üstlenmektedir.

Kış lastiği nedir?

Sıcaklık 10 derecenin altına düştüğünde asfalt soğur ve yaz lastiklerinin fren mesafesi azalır. Kar, buz veya soğuk asfalta dayanıklı kış lastikleri daha kısa fren mesafesi sağlayarak daha güvenli kullanım sunar. Viraj, fren mesafeleri ve köprü buzlanmalarında güvenliği artıran kış lastikleri yalnızca karlı havalarda değil, her türlü buzlanma riskine karşı da kullanılır.

Kış lastiği ne zaman takılır?

İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı zorunlu kış lastiği uygulamasına göre 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmayan sürücülere 776 TL para cezası uygulanacak. Araç denetimleri Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı birimleri ve belediye ekiplerince yapılıyor.

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanların dışındaki araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu olmamasına karşın can ve mal güvenliği için bütün araçlarda kış lastiği kullanılması gerekmektedir.

Kış lastiği yakıt kullanımını artırır mı?

Kış lastiği, araçla gaza veya frene basıldığında tepki vererek kaymayı önler. Bu nedenle yaz lastiklerine göre daha fazla yakıt harcanmasına neden olabilir. Ömrü, kullanım ve marka kalitelerine göre değişiklik gösteren kış lastikleri ortalama 5 yıl kullanılabilmektedir.