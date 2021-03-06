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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı!

Kahramanmaraş ilinde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda örgüt üyesi oldukları belirlenen 4 kişi operasyonla gözaltına alındı.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:56
Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı!
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Kahramanmaraş ilinde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ile ortak gerçekleştirilen çalışmada, DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 4 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Operasyonla yakalanan 4 kişinin Suriye'de örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikleri aktarıldı.



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:56
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Anahtar Kelimeler:
DEAŞTerör OperasyonuKahramanmaraş
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