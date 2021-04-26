KADES nedir? KADES telefona nasıl indirilir? KADES aktif etme ve indirme

Kadın Destek Uygulaması olan KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet karşısında önlem almak ve şiddeti engellemek için yapılan bir uygulamadır. Uygulama duyurulduğu andan itibaren sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

KADES nedir?

KADES uygulaması nereden ve nasıl indirilir?

Bu uygulama hem kadınların hem çocukların maruz kalabileceği her türlü şiddetin önüne geçilebilmesi için yapılan resmi bir uygulamadır. Uygulama Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. Bu uygulama sayesinde acil müdahale uygulayabiliyorlar. Uygulamanın amacı her türlü şiddete karşı tehlikede olan kadınlara ve çocuklara tek bit tuşlaulaştırmaktır. Tek tuşla Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne bağlanılıyor.

Bu uygulama Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilmektedir. Uygulamayı indirdikten sonra T.C kimlik numaranızı girerek EGM’den telefonunuzaa gelen kod ile aktif hale getirebilirsiniz. Uygulama aktif olduktan sonra tek tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılır ve yardım çağrısı gönderilir.