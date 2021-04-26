KADES nedir? KADES telefona nasıl indirilir? KADES aktif etme ve indirme

Kadın Destek Uygulaması olan KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet karşısında önlem almak ve şiddeti engellemek için yapılan bir uygulamadır. Uygulama duyurulduğu andan itibaren sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
KADES nedir?
KADES uygulaması nereden ve nasıl indirilir?
Bu uygulama Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilmektedir. Uygulamayı indirdikten sonra T.C kimlik numaranızı girerek EGM’den telefonunuzaa gelen kod ile aktif hale getirebilirsiniz. Uygulama aktif olduktan sonra tek tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşılır ve yardım çağrısı gönderilir.
Son Güncelleme: 26.04.2021 15:28