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İzmir'i saran kötü koku içme suyuna da bulaştı

İzmir Buca ile Gaziemir’de mahallelere yayılan kötü koku bugün içme sularına da bulaştı. İçme sularındaki pis kokudan rahatsız olan vatandaşlar ise çaresiz kaldı.

20 Haziran 2021 Pazar 20:35
İzmir'i saran kötü koku içme suyuna da bulaştı
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İzmir Buca ile Gaziemir’de sabahtan itibaren musluktan akan şebeke suyundaki ağır koku vatandaşları çileden çıkardı. Vatandaşların kimisi kokuyu kanalizasyon kokusuna benzetirken, kimisi de yıkanmış çamaşırların üstüne yoğun kokunun sindiğini belirtti.

Lağım ve kanalizasyon kokusuna benziyor

Buca Gediz Mahallesi’nde yoğun kokudan herkes şikayetçi. Mahallede yaşayan Ayşen Atılgan, sabah 10:30 gibi kahvaltı hazırladığı sırada kokunun farkına vardığını belirterek, “Çayı demledim ve içtik. Ancak çayın tadı garipti. Acaba çaydanlıkta mı bir şek kaldı diye baktım. Çaydanlığı yıkarken musluk suyunun koktuğunu fark ettim. Sonrasında makinedeki çamaşırları çıkardım ve yine aynı kokuyu duydum. Koku hala çamaşırlarımda duruyor. Lağım ve kanalizasyon kokusuna benziyor.” İfadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Önder Bayındırlı ise, sabah yüzünü yıkadığı sırada iğrenç bir koku hissettiğini söyleyerek, “Derhal şikayet ettik. Binada oturan diğer kişilerden de şikayette bulunanlar var. Konu hakkında araştırma yapılmasını istiyoruz. Koku kimyasal kokuya benziyordu. İlaçlama gibi bir şeye benziyor” dedi.

Söz konusu kokularla ilgili sosyal medya üzerinden de birçok tepki gösterildi. İzmir halkı, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne tepki gösterip durumu net bir şekilde açıklamalarını istedi.


Son Güncelleme: 20.06.2021 20:35
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