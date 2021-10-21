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İzmir’de PKK operasyonu: 17 gözaltı

İzmir’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK’ya sosyal medya üzerinden propaganda yapan 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan kişiler arasında HDB İlçe Başkanları da yer alıyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 11:51
İzmir’de PKK operasyonu: 17 gözaltı
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İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik propaganda yaptığı tespit edilen 17 kişi hakkında çalışma başlattı. Söz konusu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, gözaltı kararı çıkarılan kişiler arasında HDB Torbalı ve Karabağlar İlçe Başkanlarının da olduğu öğrenildi.

Yürütülen çalışma sonucunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişiye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 15 kişi yakalandı. Diğer 2 kişiyi yakalama çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Son Güncelleme: 21.10.2021 11:51
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Anahtar Kelimeler:
OperasyonPKKIzmir
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