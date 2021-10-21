İzmir’de PKK operasyonu: 17 gözaltı

İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden terör örgütü/KCK’ya yönelik propaganda yaptığı tespit edilen 17 kişi hakkında çalışma başlattı. Söz konusu kişiler hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, gözaltı kararı çıkarılan kişiler arasında HDB Torbalı ve Karabağlar İlçe Başkanlarının da olduğu öğrenildi.

Yürütülen çalışma sonucunda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 17 kişiye yönelik eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 15 kişi yakalandı. Diğer 2 kişiyi yakalama çalışmaları da devam ediyor. Öte yandan operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.