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İzmir Urla’da baltalı dehşetin cinayet zanlısı aranıyor

İzmir’in Urla ilçesine sır dolu cinayet gerçekleşti. 58 yaşındaki Osman Küçük uğradığı baltalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Osman Küçük’ün arkadaşı cinayet şüphelisi olarak aranıyor.

25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:20
İzmir Urla’da baltalı dehşetin cinayet zanlısı aranıyor
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İzmir’in Urla ilçesinde boş bir evde Osman Küçük’ün cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre 58 yaşındaki Osman Küçük, baltalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

İlk yapılan incelemeler sonucunda Osman Küçük’ün arkadaşıyla evde alkol içtiği tespit edildi. Evin yakınlarından geçen vatandaşlar evden gelen ağır kokunun üzerine içeriye girdiklerinde Osman Küçük’ün hareketsiz halde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Osman Küçük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Küçük’ün başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, Osman Küçük’ün en son arkadaşıyla alkol aldığı belirlendi. Yaşlı adamın yanında görülen arkadaşının nerede olduğu henüz belirlenemedi. Ekipler cinayet şüphelisi olarak kayıp arkadaşı arıyor.


Son Güncelleme: 25.08.2021 10:20
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Anahtar Kelimeler:
IzmirOsman KüçükUrla
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