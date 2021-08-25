İzmir Urla’da baltalı dehşetin cinayet zanlısı aranıyor

İzmir’inilçesinde boş bir evde’ün cansız bedenine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre 58 yaşındaki Osman Küçük, baltalı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

İlk yapılan incelemeler sonucunda Osman Küçük’ün arkadaşıyla evde alkol içtiği tespit edildi. Evin yakınlarından geçen vatandaşlar evden gelen ağır kokunun üzerine içeriye girdiklerinde Osman Küçük’ün hareketsiz halde yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Osman Küçük’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Osman Küçük’ün başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiği öğrenilirken, Osman Küçük’ün en son arkadaşıyla alkol aldığı belirlendi. Yaşlı adamın yanında görülen arkadaşının nerede olduğu henüz belirlenemedi. Ekipler cinayet şüphelisi olarak kayıp arkadaşı arıyor.