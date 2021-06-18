İstanbul'un 45 yıllık otoparkı yıkılıyor, yerine meydan geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde düzenlenen Haziran ayı oturumunda gündemde, İstanbul Beyoğlu Karaköy bölgesinde yapılması planlanan imar planları vardı.

Mevcut meydanla birleşecek

Plan değişikliği amacıyla hazırlanmış olan teklifte, İstanbul’daki tarihi merkez kamusal açık alan ihtiyacının karşılanması ve İstanbul halkının denize erişiminin artırılması amacı ile Karaköy’de düzenleme yapılacağı açıklandı.

Önceden Karaköy Rıhtımı’nın yanında karşılama alanı amacıyla kullanılmakta olan ve günümüzde üstünde Karaköy Katlı Otoparkın yer aldığı alan Karaköy İskelesi yanında yer alan meydanla birleştirilecek.

Yeni meydan 7 bin metrekare olacak

Gerçekleştirilen değişiklikle katlı otoparkın bulunduğu yer “meydan”, alt kısmı ise zemin altı otopark olarak planlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin olan yedi bin metrekarelik alanın düzenlenmesi meydan olarak yapıldı.