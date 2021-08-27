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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 13:01
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlere yönelik propaganda amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Ekipler İstanbul’un 7 ilçesinde 9 ayrı adresi tespit etti. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına altına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, ekipler çalışmalara devam ediyor.


Son Güncelleme: 27.08.2021 13:01
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Anahtar Kelimeler:
OperasyonTerörIstanbul
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