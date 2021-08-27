İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğüle Mücadele Şube ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında terör örgütü DEAŞ’a yönelikgerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden DEAŞ ve El Kaide bağlantılı örgütlere yönelik propaganda amacıyla paylaşım yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Ekipler İstanbul’un 7 ilçesinde 9 ayrı adresi tespit etti. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına altına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ederken, ekipler çalışmalara devam ediyor.