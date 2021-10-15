İstanbul merkezli 16 ilde DHKP/C operasyonu: 54 gözaltı

İstanbul merkezli 16 ilde DHKP/C’ye yönelik operasyonlar başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen ve eylem hazırlığı içerisinde olduğu tahmin edilen terör örgütü üyesi 126 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ekipler gözaltı kararı çıkarılan 126 kişinin adres tespit çalışmalarına başladı. Başlatılan çalışma sonucunda bazı şüphelilerin adresleri tespit edildi. Tespit edilen adreslere İstanbul başta olmak üzere birçok ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyonlarda 124 kişide 54’ü yakalandı. Yakalanan zanlılar işlemleri yapılmak üzere emniyete sevk edildi. Öte yandan yakalanamayan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.