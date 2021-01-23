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İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın pandemi kurallarını hiçe sayan doğum günü partisi tepki çekti

İyi Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, doğum günü kutlamasıyla gündem oldu. Aytekin Kaya’nın 54’üncü yaş günü kutlamasında pandemi kurallarını hiçe saydığı görüldü.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:45
İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın pandemi kurallarını hiçe sayan doğum günü partisi tepki çekti
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Aydın’ın İncirliova ilçesi Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Koronavirüs kurallarını hiçe sayarak doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşlarıyla deve çiftliğinde buluşan Kaya, kısıtlama saatleri içerisinde kuralları hiçe sayarak düzenlediği parti sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcıları kısıtlama saatleri içerisinde sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı organizasyona tepkisini birçok kişiye bu süreçte ceza verildiğini dile getirerek gösterdi.

Aydın’da kolluk kuvvetlerinin birçok kişiye her gün ceza yazdığı kullanıcılar tarafından dile getirilirken, Başkan Kaya’nın söz konusu doğum günü partisini sosyal medya hesabından canlı yayınlamasına rağmen ceza almamasını da eleştirdi.

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
Aydınİncirliova Belediye BaşkanıDoğum Günü
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