İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın pandemi kurallarını hiçe sayan doğum günü partisi tepki çekti

Aydın’ın İncirliova ilçesi Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Koronavirüs kurallarını hiçe sayarak doğum günü kutlaması yaptı. Arkadaşlarıyla deve çiftliğinde buluşan Kaya, kısıtlama saatleri içerisinde kuralları hiçe sayarak düzenlediği parti sosyal medyada tepki çekti.
Aydın’da kolluk kuvvetlerinin birçok kişiye her gün ceza yazdığı kullanıcılar tarafından dile getirilirken, Başkan Kaya’nın söz konusu doğum günü partisini sosyal medya hesabından canlı yayınlamasına rağmen ceza almamasını da eleştirdi.
Son Güncelleme: 23.01.2021 16:45