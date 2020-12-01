HES Kodu SMS ve E-Devlet ile nasıl alınır?

HES kodu uygulaması artan koronavirüs vakalarının ardından günlük yaşamda daha da aktif olarak kullanılmaya başlandı. Kamu kurumlarına girişlerde, şehirlerarası seyahatlerde istenen HES kodu farklı yollardan alınabiliyor.

HES kodu nedir?

HES yani Hayat Eve Sığar kodu, Kontrollü Sosyal Hayat sürecinde ulaşım, ziyaret veya kamu kurumlarında yapılacak işlemlerde kişilerde istenmektedir. Kod sayesinde kontrol daha kolay sağlanabiliyor. Bu nedenle vatandaşların HES kodu alması ve belirtilen işlemler sırasında bildirmesi isteniyor.

HES kodu artık toplu taşıma, toplu kullanım alanlarında da istenecek. Sosyal hayatın her alanında gereken HES kodunun nasıl alındığı ise merak ediliyor.

SMS ile HES kodu almak

E-Devlet sisteminden HES kodu almak

HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazarak ve 2023’e SMS göndererek HES kodu alınabilir.

Sisteme giriş yaptıktan sonra HES Kodu işlemleri kısmında HES kodu alınmaktadır. E-Devlet sisteminden HES kodu almak için aşağıdaki linkte tıklayabilirsiniz.

https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-sorgulama

Uygulamadan HES kodu almak

Mobil uygulama Hayat Eve Sığar’ı cep telefonunuza indirdikten sonra giriş bilgileri yazıp uygulamayı açın. Ardından uygulama üzerinden kod almak için uygulamada HES kodu oluştur kısmına girerek alınmaktadır.