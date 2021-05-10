Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?

Hakan Altun’un sağlık durumu, bu akşam ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında yer almadığı için izleyiciler tarafından merak edildi. Programın sunucularından olan Altun, beyin damarlarından bir tanesinde oluşan tıkanıklıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Şarkıcı, sağlık sorunundan dolayı programa bir süre ara vermek zorunda kaldı.
Hakan Altun’un son durumu ne?
Sosyal medyadan zafer işareti yaptığı pozunu paylaşan Altun, fotoğrafa şu notu yazdı:
Herkese merhabalar ♥️♥️♥️
Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi✌������✌������
Hakan Altun programa ne zaman dönüyor?
Sevilen sanatçının Şarkılar Bizi Söyler isimli programa ne zaman döneceği henüz netleşmedi. Konu ile alakalı önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı düşünülüyor.