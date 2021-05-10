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Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” isimli programın çekimlerinden önce fenalaşan Hakan Altun hastaneye kaldırılmış sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Tedavisi biten Altun, geçtiğimiz günlerde taburcu edilmişti. Bu akşam yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler isimli programda Altun’u göremeyen seyirci ise şarkıcının sağlık durumuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun’un son durumu ne?

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:22
Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler programında neden yok? Hakan Altun'un son durumu ne?
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Hakan Altun’un sağlık durumu, bu akşam ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programında yer almadığı için izleyiciler tarafından merak edildi. Programın sunucularından olan Altun, beyin damarlarından bir tanesinde oluşan tıkanıklıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı. Şarkıcı, sağlık sorunundan dolayı programa bir süre ara vermek zorunda kaldı.

Hakan Altun’un son durumu ne?

Sosyal medyadan zafer işareti yaptığı pozunu paylaşan Altun, fotoğrafa şu notu yazdı:

Herkese merhabalar ♥️♥️♥️

21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah.

Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi✌������✌������

Hakan Altun programa ne zaman dönüyor?

Sevilen sanatçının Şarkılar Bizi Söyler isimli programa ne zaman döneceği henüz netleşmedi. Konu ile alakalı önümüzdeki günlerde açıklama yapılacağı düşünülüyor.

 




Son Güncelleme: 10.05.2021 23:22
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HakanAltunSağlıkDurumu
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