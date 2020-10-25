İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Günlük burç yorumları 26 Ekim 2020 Pazartesi - Burcunuz bugün size neler söylüyor?

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Günlük burç yorumları - Burcunuz bugün size neler söylüyor? haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 25.10.2020 tarihli haberimizi okuyun.

25 Ekim 2020 Pazar 05:04
Günlük burç yorumları 26 Ekim 2020 Pazartesi - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Takip Et:

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burç yorumlarına dikkat edenlerdenseniz, günlük burç yorumlarınızı okumanızda fayda var. Burçlara önem veren kişiler, burç yorumları ile hayatlarını düzenlemektedir. İşte 26 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumları…

26 Ekim 2020 Pazartesi Koç Burcu Yorumları

Önemli kararlar almadan önce aceleci davranmamalı ve iyice düşünmelisiniz. Ani gelişen olaylarda sakin kalmalı ve bu sakinliğinizi korumalısınız. Aşk hayatınızdaki gelgitleri fazla büyütmemelisiniz. Yakında her şey istediğiniz gibi olacak.

26 Ekim 2020 Pazartesi Boğa Burcu Yorumları

Ailenizle geçireceğiniz güzel zamanlar size psikolojik olarak iyi gelecektir. Kalabalıkta sessiz kalmayı seçseniz de bugün farklı bir yol izleyebilirsiniz. Sevgilinize karşı olan kıskançlığınızı bir azaltsanız iyi olabilir. Ona güvenmeyi öğrenmelisiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi İkizler Burcu Yorumları

Sosyal hayattan uzaklaştığınız ve kendinizi işinize adadığınız bu dönemde biraz rahatlamak size iyi gelebilir. Özel hayatınızda iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Mantıklı düşünerek iyi karar alabilecek bir yaştasınız. Bu aralarda sizi arayacak bir kişi sayesinde çok mutlu olabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi Yengeç Burcu Yorumları

Yanlış anlaşıldığınız için canınız sıkılabilir. Unutmayın bu durum fazla uzamayacak. Kısa bir zamanda yanlış anlaşılmalar yerini sevgiye bırakacak. Küçük sorunları fazla düşünmemeli ve sağlığınızı korumalısınız.

26 Ekim 2020 Pazartesi Aslan Burcu Yorumları

İş temposu sizi çok yorduğu için bugünü kendinize ayırabilirsiniz. Radikal kararlar alıp değişiklik yapmak için çok uygun bir zamandasınız. Maddi konularda harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Gergin halinizi aşk hayatınızdan uzak tutmaya bakın.

26 Ekim 2020 Pazartesi Burcu Yorumları


Bugün sizin için şaşırtıcı ve eğlenceli bir gün olabilir. İş stresinden uzaklaşarak sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevgilinizle olan ilişkiniz de fazlasıyla kuvvetlendi. Ummadığınız bir anda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi Terazi Burcu Yorumları

Yakın bir zamanda aldığınız radikal kararlar artık düzeliyor. Ailevi sorunlarınızı ılımlı yaklaşımlarla çözebilirsiniz. Sorumluluklarınızın altında kaldığınız bir dönemdesiniz. Size yük olan şeylerden kurtularak psikolojinizi normalleştirebilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi Akrep Burcu Yorumları

Çalışma hayatınızdaki sıkıcılığın çok olduğu şu sıralar arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz size iyi gelecektir. Ailevi sorunlarınız için sağduyulu fikirler üreterek sorunları çözmelisiniz. Aşk hayatınız için aldığınız keskin kararlar rahatlamanızı sağlayacak.

26 Ekim 2020 Pazartesi Yay Burcu Yorumları

Geçmişte yaptığınız şeylerden yakınmak, ileriye bakmanızı engeller. Son zamanlardaki depresif ruh haliniz bu aralar iyileşme gösteriyor. Akşam vakitlerine sevgilinizde gideceğiniz bir organizasyonla neşelenebilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi Oğlak Burcu Yorumları

İş hayatınızdaki başarılar sizi bir hayli mutlu edecek. Ekonomik olarak özgür olduğunuz zamanlarda çok iyi hissedeceksiniz. Ailenizle toplanarak önemli bir karar alabilirsiniz. Sevgilinize karşı baskıcı bir tutum sergilemekten kaçının.

26 Ekim 2020 Pazartesi Kova Burcu Yorumları

Ekonomik sorunlarınızın çözüleceği bir gündesiniz. Maddi konulardaki sıkıntılarınız beklenmedik bir olayla çözülebilir. Eğitiminiz için yeni adımlar atabilir ve en sonunda başarılı olabilirsiniz. Sevgilinizi alttan almanız gereken bir gün olabilir.

26 Ekim 2020 Pazartesi Balık Burcu Yorumları

Bugün alacağınız bir haber sizi fazlasıyla üzebilir. Maddi sıkıntılarınız yakında çözülebilir. Ancak siz yine de savurganlık yapmayın. Aşk hayatınızda sevgilinizin desteğiyle sıkıntıları aşacaksınız. Romatizma ağrılarına dikkat edin.



Son Güncelleme: 25.10.2020 05:04
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?

Popüler Haberler

İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?
Kredi sicil affı başvurusu nasıl yapılır? 2020 Kredi sicil affı son durum
Günlük burç yorumları 26 Ekim 2020 Pazartesi - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin yer aldığı dizi ve film yapımları
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
HES kodu alma sms ile nasıl yapılır? 2020
26 Ekim 2020 Pazartesi Günlük burç yorumları - İkizler burcunun dikkat etmesi gerekenler var
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 25 Ekim 2020 Pazar Hangi banka ne kadar kazanç verir?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Engelli maaşı ne kadar oldu? Engelli maaşına başvuru şartları nelerdir?
Rüyada deprem görmek ne demektir? Rüyada deprem görmenin tabiri ve anlamı
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 3 Ocak Cuma ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Diriliş Osman Osman Bey kimlerle evlenecek? Tarihte kaç eşi olmuştur? Eşleri kimlerdir?
Twitter, Instagram ve Facebook’a erişim sorunu ne zaman bitecek? GSM operatörlerinden sosyal medya açıklaması
Google Stadia’da hangi oyunlar var? Google Stadia Lansman oyunları
Yağlı saçlar için evde hazırlayabileceğiniz doğal saç maskesleri 2020
E devlet kredi risk puanı ve notu sorgulama 2020
Kimler e-fatura düzenlemek zorunda? E-faturaya nasıl geçilir?
Kamera Arkası sunucusu Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Devletten elektrik faturası desteği nasıl alınır? 2020Elektrik faturası devlet desteği sorgulama
Boşanma dilekçesi nerede yazılır? 2020 Boşanma dilekçesi nereden alınır?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.