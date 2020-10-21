İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?

Birçok kişinin merakla takibe aldığı Günlük burç yorumları Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor? haberi ile ilgili sular durulmuyor. En yeni ayrıntılarıyla 21 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 08:45
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Takip Et:

Astrolojik yıldız falına inanların okumayı en sevdiği haber günlük burç yorumlarıdır.

Koç burcu 22 Ekim 2020 Perşembe  günlük burç yorumu

Kariyerinizde beklediğiniz haberleri almakta sorunlar yaşayabilirsiniz. Önemli görüşlerinizi ertelemeniz sizin yararınıza olacaktır. Arkadaşlarınızla geleceğe dönük planlarınız gecikebilir. Aşk hayatınızda yaşadığınız sıkıntılarda verdiğiniz ani tepkiler ilişkinizi bitirebilir dikkatli olmanızda fayda var.

Boğa burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Yeni bir arayış içinde oluşunuz karşılığını almanıza ve güzel iş bulmanıza yardımcı olabilir. Hayatınızı değiştirecek konularda önemli kararlar vermeniz gerekiyor. Uzun zamandır ailenize karşı ihmalkarsınız, ailenize biraz daha zaman ayırmanız gerekiyor.

İkizler burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İletişim halindeyken kullandığınız kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Yerine getiremediğiniz konularda verdiğiniz sözler yakınlarınız üzebilir. Aileniz ile fikir birliği konusunda daha fazla çabalamanız gerekiyor. Bu dönemlerde gergin olabilirsiniz. Hobilerinize yönelmeniz sizi rahatlatabilir.

Yengeç burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Güvendiğiniz kişilerden beklenmedik şeylerle karşılaşabilirsiniz. Dostlarınıza karşı yaşadığınız bu olaylardan sonra dostlarınızla yolculuk yapmamanız gerekiyor.

Aslan burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Kariyerinizle ilgili değişikliğe gidebilirsiniz. Bu durumda imzalamaya karar verdiğiniz sözleşmelere tekrar bakmanızda fayda var. İlişkinizde ise her şey yolunda gözüküyor. Ilımlı tavırlarınıza devam ederseniz bu süreç böyle devam edecektir.

Başak burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu


İşinizle ilgili titiz tavırlarınız patronlarınızın hoşuna gitse de bu durum sizi zorluyor. İşinizle özel hayatınızın ayrımını doğru yaptığınız sürece sorun çıkmayacak. Eğer bu ayrımı yapamazsanız çok eleştirileceksiniz. İş seyahatleri yapabileceğiniz bu süreçte yeni arkadaşlıklarla karşılaşabilirsiniz.

Terazi burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İş konularında hele de yeni sözleşmeler konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bu sıralar yakın arkadaşlarınız sizden borç isteyebilir. Borç vermeden önce kendi maddi durumunuzu iyi ölçmeniz gerekiyor. İlişkiniz konusunda küçük sorunları büyütmezseniz uzun soluklu ilişkiniz devam edecektir.

Akrep burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

İkili ilişkilerde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın izi anlamadığınızı düşündüğünüz için gerilebilirsiniz. İletişim konusunun üzerine gitmemenizde fayda var. Özel hayatınızda partnerinizle konuşurken seçtiğiniz kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor.

Yay burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Para konularında çok fazla kazanmak isterken aza kanaat etmeniz gerekiyor. İş seyahatlerinde bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. İş için kullandığınız şeylerde sorun yaşayabilirsiniz. Sakin olmanızda fayda var.

Oğlak burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Bu sıralar asıl konunuz finansal konular. Birikimlerinizi doğru yönetememek size zarar verecek. Birikimleriniz düzgün kullanabilmek için büyüklerinizden yardım almakta fayda var. Risk almaktan kaçınmanızda fayda var.

Kova burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Aile içi ilişkilerde ki tartışmaları büyütmemek için seçtiğiniz kelimelere dikkat etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda partnerinizin maddi açıdan olumlu gelişmeler yaşaması sizi çok mutlu edecek.

Balık burcu 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumu

Aşk hayatınızda ki partnerinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durumun büyük bir sorun olduğunu düşünmemeniz gerekiyor. Yeni bir iş ve sözleşmeler için pek doğru bir zaman değildir. Alım-satım konularında dikkatli olmanız gerekiyor zira çok kararsız bir döneme giriyorsunuz.



Son Güncelleme: 21.10.2020 08:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Aşk sağlık ve kariyerinizle ilgili burcunuz neler söylüyor?
Türkan Hanımın Konağı Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2020
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Şeref Bey dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Aile hekimliğimi nasıl öğrenebilirim? Adresime göre aile hekimim kim?
MasterChef Türkiye yarışmacısı Kayhan Özekin kaç yaşında, nereli?
Vergi Levhası asmak mecburi midir? 2020 Vergi levhası bulundurma zorunluluğu
İlk kez ev sahibi olacaklara ve evlenecek gençlere devlet katkısı ile 82 bin liraya varan hibe para desteği ödemesi
Araç lastikleri ne kadar sürede değiştirilmelidir? Araç lastiği değiştirme süreleri
Rüyada iblis görmek ne demektir? Rüyada iblis görmenin anlamı tabiri nedir?
İŞKUR kamu ilanları: SGK, MEB, MSB 81 personel alım ilanları yayınlandı!
Ziraat Combo lira nedir, nerelerde geçer
Rüyada cin görmek görmek ne demektir? Rüyada cin görmenin anlamı ve tabiri
2020 Özel Güvenlik Kimlik kartı ne zaman helir? Yeni özel güvenlik kimlik kartı sorgulamaları
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe 12 burcu neler bekliyor?
Açıktan üniversite okumak için şartlar ne? Aynı anda iki üniversite okunur mu?
Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Emeklilere özel 15.000 Türk Lirası değerinde destek kredisi verilecek!
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe burç yorumları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.