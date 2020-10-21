İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Son Dakika
KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı belli oldu!
Bugün hava nasıl olacak?
Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak?
Erdoğan talimat verdi! Bir çok borç yapılandırılacak
Erdoğan talimat verdi! Bir çok...
El dezanfektanı kullanırken buna çok dikkat edin!
El dezanfektanı kullanırken buna çok...

Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?

Günlük burç yorumları 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor? haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 21 Ekim 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

21 Ekim 2020 Çarşamba 15:52
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
Takip Et:

Haftalık planlarınızı yapmadan önce burç yorumlarına dikkat edenlerdenseniz, günlük burç yorumlarınızı okumanızda fayda var. Burçlara önem veren kişiler, burç yorumları ile hayatlarını düzenlemektedir. İşte 22 Ekim 2020 Perşembe günlük burç yorumları…

22 Ekim 2020 Perşembe Koç Burcu Yorumları

Önemli kararlar almadan önce aceleci davranmamalı ve iyice düşünmelisiniz. Ani gelişen olaylarda sakin kalmalı ve bu sakinliğinizi korumalısınız. Aşk hayatınızdaki gelgitleri fazla büyütmemelisiniz. Yakında her şey istediğiniz gibi olacak.

22 Ekim 2020 Perşembe Boğa Burcu Yorumları

Ailenizle geçireceğiniz güzel zamanlar size psikolojik olarak iyi gelecektir. Kalabalıkta sessiz kalmayı seçseniz de bugün farklı bir yol izleyebilirsiniz. Sevgilinize karşı olan kıskançlığınızı bir azaltsanız iyi olabilir. Ona güvenmeyi öğrenmelisiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe İkizler Burcu Yorumları

Sosyal hayattan uzaklaştığınız ve kendinizi işinize adadığınız bu dönemde biraz rahatlamak size iyi gelebilir. Özel hayatınızda iki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Mantıklı düşünerek iyi karar alabilecek bir yaştasınız. Bu aralarda sizi arayacak bir kişi sayesinde çok mutlu olabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe Yengeç Burcu Yorumları

Yanlış anlaşıldığınız için canınız sıkılabilir. Unutmayın bu durum fazla uzamayacak. Kısa bir zamanda yanlış anlaşılmalar yerini sevgiye bırakacak. Küçük sorunları fazla düşünmemeli ve sağlığınızı korumalısınız.

22 Ekim 2020 Perşembe Aslan Burcu Yorumları

İş temposu sizi çok yorduğu için bugünü kendinize ayırabilirsiniz. Radikal kararlar alıp değişiklik yapmak için çok uygun bir zamandasınız. Maddi konularda harcamalarınızı kontrol altında tutmalısınız. Gergin halinizi aşk hayatınızdan uzak tutmaya bakın.

22 Ekim 2020 Perşembe Burcu Yorumları


Bugün sizin için şaşırtıcı ve eğlenceli bir gün olabilir. İş stresinden uzaklaşarak sevdiklerinizle vakit geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevgilinizle olan ilişkiniz de fazlasıyla kuvvetlendi. Ummadığınız bir anda sürprizlerle karşılaşabilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe Terazi Burcu Yorumları

Yakın bir zamanda aldığınız radikal kararlar artık düzeliyor. Ailevi sorunlarınızı ılımlı yaklaşımlarla çözebilirsiniz. Sorumluluklarınızın altında kaldığınız bir dönemdesiniz. Size yük olan şeylerden kurtularak psikolojinizi normalleştirebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe Akrep Burcu Yorumları

Çalışma hayatınızdaki sıkıcılığın çok olduğu şu sıralar arkadaşlarınızla vakit geçirmeniz size iyi gelecektir. Ailevi sorunlarınız için sağduyulu fikirler üreterek sorunları çözmelisiniz. Aşk hayatınız için aldığınız keskin kararlar rahatlamanızı sağlayacak.

22 Ekim 2020 Perşembe Yay Burcu Yorumları

Geçmişte yaptığınız şeylerden yakınmak, ileriye bakmanızı engeller. Son zamanlardaki depresif ruh haliniz bu aralar iyileşme gösteriyor. Akşam vakitlerine sevgilinizde gideceğiniz bir organizasyonla neşelenebilirsiniz.

22 Ekim 2020 Perşembe Oğlak Burcu Yorumları

İş hayatınızdaki başarılar sizi bir hayli mutlu edecek. Ekonomik olarak özgür olduğunuz zamanlarda çok iyi hissedeceksiniz. Ailenizle toplanarak önemli bir karar alabilirsiniz. Sevgilinize karşı baskıcı bir tutum sergilemekten kaçının.

22 Ekim 2020 Perşembe Kova Burcu Yorumları

Ekonomik sorunlarınızın çözüleceği bir gündesiniz. Maddi konulardaki sıkıntılarınız beklenmedik bir olayla çözülebilir. Eğitiminiz için yeni adımlar atabilir ve en sonunda başarılı olabilirsiniz. Sevgilinizi alttan almanız gereken bir gün olabilir.

22 Ekim 2020 Perşembe Balık Burcu Yorumları

Bugün alacağınız bir haber sizi fazlasıyla üzebilir. Maddi sıkıntılarınız yakında çözülebilir. Ancak siz yine de savurganlık yapmayın. Aşk hayatınızda sevgilinizin desteğiyle sıkıntıları aşacaksınız. Romatizma ağrılarına dikkat edin.



Son Güncelleme: 21.10.2020 15:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe 12 burcu aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda neler bekliyor?
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2020 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Devletten geri ödemesiz hibe nasıl alınır? Devlet geri ödemesiz para yardımı için gerekli belgeler!
Alev Alev dizisindeki Cemre karakteri kimdir?
Asgari Geçim İndirimi şartları nelerdir? 2020 AGİden kimler yararlanabilir?
Malta asgari ücreti ne kadar?
Günlük burç yorumları 22 Ekim 2020 Perşembe Burçların aşk, ekonomi, aile ve sağlık konusunda dikkat etmesi gereken konular
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kömür yardımı sorgulama nasıl yapılır? Kömür yardımı kimlere yapılır?
Rapor parasını nereden, nasıl alırım? Rapor parası sorgulama
Cimer Başvuru sonuçları kaç günde belli olur? Cimer başvuru sorgulama ve sonuç öğrenme
Takasbank Biga nedir? Biga kripto para ne zaman çıkacak?
SGK, yakınını kaybeden kişilere 800 TL ödemede bulunacak
2019 Yılı DGS sınava giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? Dgs sınav tarihi ve giriş belgeleri
Konutta KDV ve tapu harcı indirim süresi ne kadar? indirimler ne zaman bitecek?
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır, dükkan açmak ne kadara mal olur?
Alevlerin Ardından Çiçek karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kenya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Kenya asgari ücret fiyatları
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 21 Ekim 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
İkea mağaza çalışma saat ve günleri 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.