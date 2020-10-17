İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de seçim ne zaman olacak? Cumhurbaşkanı seçim tartışmasına tarihi vererek noktayı koydu!
Son Dakika
Erken seçim olacak mı? Türkiye'de...
İzmir'de korona virüs salgınına karşı yeni kararlar!
Son Dakika
İzmir'de korona virüs salgınına karşı...
16 Ekim tarihli atamalar resmi gazete'de yayımlandı
16 Ekim tarihli atamalar resmi...
Sigara paketleri ve pile depozito uygulaması! Kanun teklifi mecliste!
Sigara paketleri ve pile depozito...

Günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

Günlük burç yorumları aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? haberinin en dikkat çeken ayrıntıları ve tüm yeni gelişmeleri kaleme aldığımız 17.10.2020li haberimize göz atarak, güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

17 Ekim 2020 Cumartesi 15:40
Günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Takip Et:

Yıldız falı ve burç yorumları yüzyıllardır insanların hayatları hakkında günlük yaşamları ya da gelecek hayatları hatta insan ilişkileri açısından birçok şey söylemektedir. İşte şimdi de 18 Ekim 2020 Pazar günlük burç yorumları ile sizlerleyiz.  Hayatınıza doğru kararlar vererek yön vermeye hazırsanız 18 Ekim 2020 Pazar Günlük Burç Yorumlarına başlayalım…

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (22 Mart- 20 Nisan)

İş hayatınızdaki bu yoğunluk sizi korkutmasın. Pes etmeyecek kadar güçlü ve gururlusunuz. Fakat iş hayatınızın yanı sıra arkadaşlarınızla yaşayacağınız sıkıntılar biraz ağır gelmeye başlayabilir. Birçok şeyi kafanıza takıp aynı zamanda hiçbir şey olmamış gibi görünmeye çalışmanız hem sizi çok yoracaktır sağlığınız için biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Aynı zamanda da bu durum dışarıdan sizin güvenilmez biri olduğunuz izlenimi yaratmaktadır. Düşündüklerinizi ve duygularınızı göstermekten kaçınmayın.  Dış dünyaya karşı bu denli kendinizi gizlerken özel yaşantınızda partnerinize de bu denli sert ve acımasız olmanız ilişkinizi zedeleyebilir. Unutmayın siz güçlü ve korumacı kişilersiniz sizden beklenen bu değil.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar Cuma (21 Nisan-21 Mayısıs)

Bugün sizce de fazla şanslı değil misiniz? Bu şansınızı bugün doğru konularda kullanın. İş hayatınızdan aşk hayatınıza her alanda cesurca adımlar atmak hatta alınmayacak riskleri almak için en doğru gün bu gün.  Hayatınızda size karşı ya da başka insanlara karşı şahit olduğunuz haksızlıklar son bulacak ve maddi olarak size bir rahatlık gelecek. Partnerinizin ailesinden kaynaklanan bazı sorunlar gündeminizi dolduran konular olacak.  Ama sıkmayın canınızı bu sorunlar kolayca hallolacak. Yeter ki sessiz kalmayın.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar ( 22 Mayısıs- 23 Haziran)

Parasal olarak beklemediğiniz güzel gelişmeler olacak. Ailenizdeki ya da çevrenizdeki bazı insanlar sizin bu beklenmedik kazançlarınızı sorun haline getirebilir. Çevrenizdeki dost görünümlü düşmanlara karşı hazır olun. Özel hayatınızda partnerinizle cinsel yaşamınızda bazı aksaklıklar ikinizin de bazı konularda eksik kalmasına sebep olabilir. İyi bir cinsel yaşam iyi bir ilişkinin vazgeçilmezidir unutmayın.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (22 Haziran- 23 Temmuz)

Bu günlerde siz de bu ilginç kararlılığınızın farkında mısınız? Aldığınız radikal kararların uygulamaya geçmesi de size ayrı bir özgüven kazandırıyor.  Fakat bu radikal kararlar sizi maddi açıdan biraz zorlayabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Özel hayatınız ise aldığınız radikal kararlar gibi tıkırında gitmekte. Hatta ciddi bazı konular konuşmanızda fayda var. İlişkiniz bir üst aşamaya taşınabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar ( 24 Temmuz- 22 Ağustos)

Hayatınızdaki her şey sanki size karşı cephe almış gibi üst üste geliyor. Yoğunluktan yaşadığınızı unutabilirsiniz. Bu durumda en çok dikkat etmeniz gereken şey sağlığınız olacaktır. Sağlıklı kalmak adına meyvelerden faydalanmayı ihmal etmeyin. Hayatınızda sizin dışınızda olan gelişmeler sizi de etkileyecek. Bu sefer başrol olmaktan çok iyi bir izleyici olmanızda fayda var. Çünkü doğru gözlem sonucu doğru adımlar atmak sizi koruyacaktır.  Liderliğiniz özel hayatınızda biraz komik bir hal almış olabilir. Sonuçta partnerinizin öğretmeni değilsiniz. Biraz kafanızı rahatlatın. O da ne yaptığını ya da yapacağını biliyor emin olabilirisiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (23 Ağustos- 22 Eylül)


Şu sıralar kendinizi çok mutsuz ve istemeden bir şeyleri eleştiriyor olarak bulabilirsiniz. Bunun sebebi sanırım biraz da içsel aslında. Yapmak istediğiniz bazı şeyler var. Hayatınızla ilgili kararlar alma konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz fakat en önemli sıkıntıyı bu kararları uygulamaya geçirmede yaşıyorsunuz. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. İlk olarak bu gün zorunlu yapmanız gerekenleri sıraya koyun ardından da yapmak istediklerinizi sıraya koyun. Ama unutmayın aldığınız kararlar size anında güzel bir sonuçla gelmeyecektir. O nedenle sabırlı olun ve en azından bir şey yaptım diyerek kendinizi motive edin. Partnerinize de biraz haksızlık ediyor olabilirsiniz. O aslında sizin her zaman yanınızda olmaya çalışıyor. Fakat siz şu sıralar hükmedilmek istiyorsunuz. Her şeyin sorumluluğu biraz ağır geldiyse demek ki, siz de bu sefer sorumluluğu partnerime atayım diyorsunuz. Bunun farkında olun…

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (23 Eylül- 22 Ekim)

Gelecek planlamanız konusunda şanslı adımlar atıyorsunuz. Pozitif enerjiniz her ortamda sizi diğerlerinden bir tık daha ileri atıyor. Fakat bu hareketli yaşamınız sizin sağlıksal bazı sorunlarla mücadele etmenize sebep olabilir. Düşünerek hareket etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Fevri kararlar almanız hem dış ilişkilerinizi hem de özel yaşantınızda üzücü sonuçlar doğurabilir.  Partnerinizle aranızda bir soğukluk var gibi hissetmeniz gelecek planı yapmaktan partnerinizi ihmal etmenizle alakalı olabilir. Fakat bazen kesin olmak ve yaptıklarınızın sonuçlarına katlanmak özel hayatınızı daha heyecanlı bir hale getirebilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (24 Ekim- 22 Kasım)

Bu ışıltılı hayatı siz seçmediniz belki ama bitirmek ya da devam ettirmek sizin elinizde. Parasal bazı mevzularda dikkatli olmanız gerekmektedir. Eğer imzalamanız gereken bir sözleşme varsa maddelerini dikkatlice okumanız gerekmektedir.  Özel hayatınızdaki kıskançlıktan doğan sıkıntılar çözülemeyecek bir hal alıyor. Bazen kafa dinlemek en iyisidir. Unutmayın siz her zaman daha önemlisiniz.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (23 Kasım-22 Aralık)

İş yaşamınızdaki bu yoğunluk sizi hayatın akıp giden diğer olaylarını takip etmekten alıkoyuyor olabilir. Fakat şuna dikkat edin çevrenizdeki biri sizin bu yoğunluğunuzdan faydalanarak partnerinizle aranızı bozmaya yeltenecek. Bu konuda partnerinizin güçlü olması gerektiğini söylemeniz sağlıklı olacaktır. Özel hayatınızda ise her şey hiç olmadığı kadar yoklunda gidiyor.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (22 Aralık- 20 Ocak)

Yeni iş teklifleri şu sıralar gündeminizde. Hatta bu yeni işinizdeki başarı sizin özgüveninizi yerine getirmeye yardımcı olacak. Kendinize güvenin. Fakat ailesel yaşamınızda bir şeyler toplanıyor gibi görünse de sadece üzeri örtülüyor olabilir. Konuların üzerine gitmeniz onların tamamen çözülmesini sağlayacaktır.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar ( 21 Ocak- 19 Şubat)

Bazen aileden bazı kişiler etrafınıza duvar örmüş gibi baskı altında bırakmaya çalışabilir sizi.  Unutmayın onlar sizin aileniz ve sizin iyiliğinizden başka bir şey istemezler. Fakat şu da bir gerçektir ki bazen dişinizi göstermeniz de aranızdaki iletişimi koparmanıza sebep olmayacaktır. Aile sonuçta… Özel hayatınızda da her şeyin yolunda olması sizi aşırı mutlu ediyor.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (20 Şubat- 21 Mart)

İş hayatınızdaki bu yoğun tempo yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlıyor. Artık maddi açıdan kazanç elde ettiğinizi görmek işe olan güveninizi tekrar kazanmanıza sebep olacak. Özel hayatınızda ise gelgitleriniz var. Bunları iyice düşünmelisiniz. Kafa karışıklığı olan her ilişki üzüntüyle sonuçlanır. Yalnız başınıza düşünün ve doğru kararlar alın. Siz bu konuda mükemmelsiniz. Unutmayın aldığınız her kararda arkanızda olacak bir çevreye sahipsiniz.



Son Güncelleme: 17.10.2020 15:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Koronavirüsün ilk görüldüğü şehir olan Wuhan'da hayat normale döndü
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Süper Lig'in ilk haftasında karşılaşacak takımlar belli oldu! İlk hafta dev derbi!
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 10 hektarlık arazi yandı
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Türk Telekom Prime Ekstra Paketi ile 3 Ay Hediye 30 GB Bedava İnternet Kampanyası
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Çocuk Yapamadılar, Sebebini Duyunca Şaşırdılar
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?
Acil tıp teknisyeni maaşları - ATT görevlileri ne kadar maaş alıyor?

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Yedek subay olma koşulları nedir? Yedek subaylık için nasıl başvurulur?
2020 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2020 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Sgk borçlanma çeşitleri nelerdir? 2020 sgk borçlanması nasıl yapılır?
Eminevim ile nasıl ev sahibi olunur? 2020 Eminevim nasıl bir sistem
Cep telefonu imei sorgulaması nasıl yapılır, imei numarası nerede yazar?
Ziraat Bankası Mevcut Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?
Efsane Kadayıflı muhallebi tatlı malzemeleri nelerdir?
Konut kredisi faizleri ne kadar oldu? İkinci el ve sıfır konut kredisi faizleri 17 Ekim 2020
İşsizim çalışmıyorum kredi alabilir miyim? İşsizlere ve çalışmayanlara kredi veren bankalar nelerdir?
Aziziye Tabyası nerededir? Aziziye Tabyasının yeri ve önemi
İŞKUR İşsizlik Maaşı Ödemeleri Bayramdan Önce Yapılacak mı? İşkur İşsizlik Maaşları Ne Zaman Ödenecek?
2020 Mart ayı kira artış oranı hesaplama! Mart ayı kira artış oranını açıklanan enflasyon rakamlarına göre hesaplama örneği
Ev kadınlarına müjde! Devlet SGK güvencesiyle emekli olma fırsatı sunuyor, Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
E-nabız şifremi unuttum, nasıl öğrenebilirim?
Kalıcı makyaj hangi bölgelere uygulanır? 2020 kalıcı makyaj hakkında bilgiler
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?
Bisiklet almak için 3 bin ile 30 bin lira arasında kredi kampanyası

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.