Günlük burç yorumları 18 Ekim 2020 Pazar aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?

Yıldız falı ve burç yorumları yüzyıllardır insanların hayatları hakkında günlük yaşamları ya da gelecek hayatları hatta insan ilişkileri açısından birçok şey söylemektedir. İşte şimdi de 18 Ekim 2020 Pazar günlük burç yorumları ile sizlerleyiz. Hayatınıza doğru kararlar vererek yön vermeye hazırsanız 18 Ekim 2020 Pazar Günlük Burç Yorumlarına başlayalım…

Koç Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (22 Mart- 20 Nisan)

İş hayatınızdaki bu yoğunluk sizi korkutmasın. Pes etmeyecek kadar güçlü ve gururlusunuz. Fakat iş hayatınızın yanı sıra arkadaşlarınızla yaşayacağınız sıkıntılar biraz ağır gelmeye başlayabilir. Birçok şeyi kafanıza takıp aynı zamanda hiçbir şey olmamış gibi görünmeye çalışmanız hem sizi çok yoracaktır sağlığınız için biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Aynı zamanda da bu durum dışarıdan sizin güvenilmez biri olduğunuz izlenimi yaratmaktadır. Düşündüklerinizi ve duygularınızı göstermekten kaçınmayın. Dış dünyaya karşı bu denli kendinizi gizlerken özel yaşantınızda partnerinize de bu denli sert ve acımasız olmanız ilişkinizi zedeleyebilir. Unutmayın siz güçlü ve korumacı kişilersiniz sizden beklenen bu değil.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar Cuma (21 Nisan-21 Mayısıs)

Bugün sizce de fazla şanslı değil misiniz? Bu şansınızı bugün doğru konularda kullanın. İş hayatınızdan aşk hayatınıza her alanda cesurca adımlar atmak hatta alınmayacak riskleri almak için en doğru gün bu gün. Hayatınızda size karşı ya da başka insanlara karşı şahit olduğunuz haksızlıklar son bulacak ve maddi olarak size bir rahatlık gelecek. Partnerinizin ailesinden kaynaklanan bazı sorunlar gündeminizi dolduran konular olacak. Ama sıkmayın canınızı bu sorunlar kolayca hallolacak. Yeter ki sessiz kalmayın.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar ( 22 Mayısıs- 23 Haziran)

Parasal olarak beklemediğiniz güzel gelişmeler olacak. Ailenizdeki ya da çevrenizdeki bazı insanlar sizin bu beklenmedik kazançlarınızı sorun haline getirebilir. Çevrenizdeki dost görünümlü düşmanlara karşı hazır olun. Özel hayatınızda partnerinizle cinsel yaşamınızda bazı aksaklıklar ikinizin de bazı konularda eksik kalmasına sebep olabilir. İyi bir cinsel yaşam iyi bir ilişkinin vazgeçilmezidir unutmayın.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (22 Haziran- 23 Temmuz)

Bu günlerde siz de bu ilginç kararlılığınızın farkında mısınız? Aldığınız radikal kararların uygulamaya geçmesi de size ayrı bir özgüven kazandırıyor. Fakat bu radikal kararlar sizi maddi açıdan biraz zorlayabilir. Dikkat etmenizde fayda var. Özel hayatınız ise aldığınız radikal kararlar gibi tıkırında gitmekte. Hatta ciddi bazı konular konuşmanızda fayda var. İlişkiniz bir üst aşamaya taşınabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar ( 24 Temmuz- 22 Ağustos)

Hayatınızdaki her şey sanki size karşı cephe almış gibi üst üste geliyor. Yoğunluktan yaşadığınızı unutabilirsiniz. Bu durumda en çok dikkat etmeniz gereken şey sağlığınız olacaktır. Sağlıklı kalmak adına meyvelerden faydalanmayı ihmal etmeyin. Hayatınızda sizin dışınızda olan gelişmeler sizi de etkileyecek. Bu sefer başrol olmaktan çok iyi bir izleyici olmanızda fayda var. Çünkü doğru gözlem sonucu doğru adımlar atmak sizi koruyacaktır. Liderliğiniz özel hayatınızda biraz komik bir hal almış olabilir. Sonuçta partnerinizin öğretmeni değilsiniz. Biraz kafanızı rahatlatın. O da ne yaptığını ya da yapacağını biliyor emin olabilirisiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (23 Ağustos- 22 Eylül)

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (23 Eylül- 22 Ekim)

Şu sıralar kendinizi çok mutsuz ve istemeden bir şeyleri eleştiriyor olarak bulabilirsiniz. Bunun sebebi sanırım biraz da içsel aslında. Yapmak istediğiniz bazı şeyler var. Hayatınızla ilgili kararlar alma konusunda sıkıntı yaşamıyorsunuz fakat en önemli sıkıntıyı bu kararları uygulamaya geçirmede yaşıyorsunuz. Arkanıza yaslanın ve derin bir nefes alın. İlk olarak bu gün zorunlu yapmanız gerekenleri sıraya koyun ardından da yapmak istediklerinizi sıraya koyun. Ama unutmayın aldığınız kararlar size anında güzel bir sonuçla gelmeyecektir. O nedenle sabırlı olun ve en azından bir şey yaptım diyerek kendinizi motive edin. Partnerinize de biraz haksızlık ediyor olabilirsiniz. O aslında sizin her zaman yanınızda olmaya çalışıyor. Fakat siz şu sıralar hükmedilmek istiyorsunuz. Her şeyin sorumluluğu biraz ağır geldiyse demek ki, siz de bu sefer sorumluluğu partnerime atayım diyorsunuz. Bunun farkında olun…

Gelecek planlamanız konusunda şanslı adımlar atıyorsunuz. Pozitif enerjiniz her ortamda sizi diğerlerinden bir tık daha ileri atıyor. Fakat bu hareketli yaşamınız sizin sağlıksal bazı sorunlarla mücadele etmenize sebep olabilir. Düşünerek hareket etmeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Fevri kararlar almanız hem dış ilişkilerinizi hem de özel yaşantınızda üzücü sonuçlar doğurabilir. Partnerinizle aranızda bir soğukluk var gibi hissetmeniz gelecek planı yapmaktan partnerinizi ihmal etmenizle alakalı olabilir. Fakat bazen kesin olmak ve yaptıklarınızın sonuçlarına katlanmak özel hayatınızı daha heyecanlı bir hale getirebilir.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (24 Ekim- 22 Kasım)

Bu ışıltılı hayatı siz seçmediniz belki ama bitirmek ya da devam ettirmek sizin elinizde. Parasal bazı mevzularda dikkatli olmanız gerekmektedir. Eğer imzalamanız gereken bir sözleşme varsa maddelerini dikkatlice okumanız gerekmektedir. Özel hayatınızdaki kıskançlıktan doğan sıkıntılar çözülemeyecek bir hal alıyor. Bazen kafa dinlemek en iyisidir. Unutmayın siz her zaman daha önemlisiniz.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (23 Kasım-22 Aralık)

İş yaşamınızdaki bu yoğunluk sizi hayatın akıp giden diğer olaylarını takip etmekten alıkoyuyor olabilir. Fakat şuna dikkat edin çevrenizdeki biri sizin bu yoğunluğunuzdan faydalanarak partnerinizle aranızı bozmaya yeltenecek. Bu konuda partnerinizin güçlü olması gerektiğini söylemeniz sağlıklı olacaktır. Özel hayatınızda ise her şey hiç olmadığı kadar yoklunda gidiyor.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (22 Aralık- 20 Ocak)

Yeni iş teklifleri şu sıralar gündeminizde. Hatta bu yeni işinizdeki başarı sizin özgüveninizi yerine getirmeye yardımcı olacak. Kendinize güvenin. Fakat ailesel yaşamınızda bir şeyler toplanıyor gibi görünse de sadece üzeri örtülüyor olabilir. Konuların üzerine gitmeniz onların tamamen çözülmesini sağlayacaktır.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar ( 21 Ocak- 19 Şubat)

Bazen aileden bazı kişiler etrafınıza duvar örmüş gibi baskı altında bırakmaya çalışabilir sizi. Unutmayın onlar sizin aileniz ve sizin iyiliğinizden başka bir şey istemezler. Fakat şu da bir gerçektir ki bazen dişinizi göstermeniz de aranızdaki iletişimi koparmanıza sebep olmayacaktır. Aile sonuçta… Özel hayatınızda da her şeyin yolunda olması sizi aşırı mutlu ediyor.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumları 18 Ekim 2020 Pazar (20 Şubat- 21 Mart)

İş hayatınızdaki bu yoğun tempo yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlıyor. Artık maddi açıdan kazanç elde ettiğinizi görmek işe olan güveninizi tekrar kazanmanıza sebep olacak. Özel hayatınızda ise gelgitleriniz var. Bunları iyice düşünmelisiniz. Kafa karışıklığı olan her ilişki üzüntüyle sonuçlanır. Yalnız başınıza düşünün ve doğru kararlar alın. Siz bu konuda mükemmelsiniz. Unutmayın aldığınız her kararda arkanızda olacak bir çevreye sahipsiniz.