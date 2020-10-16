Günlük burç yorumları 17 Ekim 2020 Cumartesi - Burç yorumunuza göre bugün neler yaşayacaksınız?

KOÇ BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (22 MART-20 NİSAN)

Koç burçları dünün yoğunluğu sebebiyle bugün biraz daha dingin ve kendilerini yorgun hissedeceklerdir. Koç burçlarının liderlik ve ben merkezli özellikleri sebebiyle yaşadıkları sıkıntılardan bugün kendilerini sorgulayacaklardır. Ayrıca bugün çok sevdiğiniz insanlardan beklemediğiniz haberler duyabilirsiniz. Bu haberler ilk duyduğunuzda sizi üzse de aslında hayatınıza yön vermesi için güzel bir dönüm noktası olacaktır. Çevrenize kulak verin ve hayatın lezzetini almaya çalışın zaten şu aralar sağlık açısından çok iyi durumda değilsiniz bunu bir de ruhsal depresyona dönüştürmeyin.

BOĞA BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (21 NİSAN-21 MAYIS)

Bu zaman dilimi boğa burcunun korktuklarının başına gelmesiyle ünlü olsa da aslında siz fark etmeden şansınız birçok alanda yaver gidiyor. Sadece kötü gördüğünüz istemediğiniz şeylere bir de iyi gözle bakmaya çalışın. Çevrenizdeki insanlardan gelgitli tepkiler almanızla ilgili de kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Çünkü son dönemlerde yaşadığınız duygusal boşluk sizin insanlara karşı tutarsız davranmanıza sebep oluyor.

İKİZLER BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (22 MAYIS-23 HAZİRAN)

Aslında pamuk gibi bir kalbiniz var fakat siz de burcunuzun hezeyanına uğrayanlardansınız. Asla duygularınızdan emin olamıyorsunuz. Bu dönemde hayatınıza almak istediğiniz yeni insanlar için biraz daha beklemelisiniz en azından kendinizden emin olana kadar çünkü her seferinde bir kez daha yıkılıyorsunuz.

YENGEÇ BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (22 HAZİRAN-23 TEMMUZ)

Yoğun ve stresli geçen dönemlerin yorgunluğu içindesiniz. Bugün vazgeçmek ile devam etmek arasında kalıyorsunuz fakat vazgeçmek sizin için çok da kolay bir şey değil. Duygusal ağırlıktaki burcunuz gitmenizi zorlaştırıyor. Sonradan pişman olmamak için bugün emek verdiğiniz mevzularda emek vermeye devam edin.

ASLAN BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (24 TEMMUZ-22 AĞUSTOS)

Düzene sokmaya çalıştığınız hayatınız yoluna girmeye başlıyor. Fakat yine de aile içerisindeki gelişmeler bugün sizleri üzebilir. O yüzden motivasyonunuzu yüksek tutun ve liderlik toparlayıcılık özelliğinizi kullanın.

BAŞAK BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (23 AĞUSTOS-22 EYLÜL)

TERAZİ BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (23 EYLÜL-22 EKİM)

Bugünlerde yine ebeveynlik rolü üstlenmiş gibisiniz. Bu sizin kendinize vakit ayırmanızı engelliyor ve yine bir yorgunluk hali sizi bekliyor. Arkadaşlık ve aşk illişkilerinizde kenidinizin de bir çocuk olduğunu unutmayın. Yolunda giden aile ilişkilerinize daha çok vakit ayırın. Onların buna ihtiyacı var.

Bu aralar verdiğiniz yeni kararlar ile hayat enerjiniz yükselmiş durumda. Emek verdiğiniz her işten olumlu sonuçlar almanız motivasyonunuzu da yükseltiyor. Partnerinizle konuşmaktan çekinmeniz sizi taş bir duvar gibi görünmenize neden oluyor. Duygu durumunuzu paylaşmayı deneyin. İnanın hayat paylaşınca daha güzel.

AKREP BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (23 EKİM-22 KASIM)

Bugün güne enerjiniz çok yüksek başladınız. Günün sonunu da böyle getirmenizi çok isterdik fakat bugün fiziksel olarak o kadar yorulacaksınız ki özellikle bu arkadaşlarınızla keyifli vakitler geçirdiğiniz sırada olacak. Yine de bu günlerin kıymetini bilin.

YAY BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (23 KASIM-22 ARALIK)

Duygusal alandaki olumlu gelişmeler sizin işlerinizin de yoluna girmesine sebep olacak. Bu aniden gelen bir terfi kararı olabilir veya başarı ile sonuçlanan bir sunum olabilir bugünkü durumunuzda büyük bir tebrik veya başarılı bir yükseliş sizi bekliyor.

OĞLAK BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (22 ARALIK-20 OCAK)

Bugün çok kararsız bir günündesin. Asla sana göre bir durum değil bu. Zaten çok uzun sürmeyecek. Akşama kadar karar vermekte zorlandığın şeylerle ilgili kararları vereceksin. Maddi durumunuz biraz sıkıntıda gibi. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz.

KOVA BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları (21 OCAK-19 ŞUBAT)

Bugün çok enerjiksiniz bütün yıldızlar sizden yana. Enerjiniz yerindeyken mücadeleci davranmaktan çekinmeyin. Hızlı karar vermeyin. Çünkü bugünkü ruh haliniz çok uzun sürmeyecek gibi. O yüzden biraz daha zamana yayın. Maddi durumunuz bugün düzelebilir. Gelecek olan parayı güzel değerlendirirseniz başarılı girişimler yapabilirsiniz.

BALIK BURCU 17 Ekim 2020 Cumartesi Günlük Burç Yorumları ( 20ŞUBAT-21 MART)

Son zamanlarda çok yoğun ve yorgunsunuz. Kendinizi sorguladığınız bir dönemin içine giriyorsunuz. Zaten duygusal yapınız bunu kaldıramayabilir. Kendinize fazla yüklenmeyin. Siz,siz oldukça güzelsiniz.