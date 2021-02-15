Günlük burç yorumları; 16 Şubat 2021 Salı burç yorumları

16 Şubat Salı günü Ay Koç burcu üzerinde olacak. İlişkiler açısından güzel enerjiler mevcut. Ancak gün içerisinde iletişim kurarken dikkat edilmeli. Mesajlar yanlış kişilere gidebilir ve yanlış anlaşmalar meydana gelebilir. Akşam vakitlerinde ise bir takım içsel gerginlikler söz konusu olacak.

16 Şubat Salı koç burcu ve yükselen koç

16 Şubat günü Ay Koç burcu üzerinde olacak. Yaratıcılığını aktif bir şekilde kullanıyorsun. Enerjik ruh halin iş arkadaşların üzerinde de etkili olacak.

16 Şubat Salı boğa burcu ve yükselen boğa

İlişkiler adına güzel bir gündesin. Akşam saatlerinde içsel anlamda sıkıntılar meydana gelebilir.

16 Şubat salı ikizler burcu ve yükselen ikizler

Yardım denekleri ile ilgili bir takım işler yapman gerekebilir. Çevrendeki insanların beklentilerine cevap verebilmek için kendini fazla zorluyor olabilirsin.

16 Şubat Salı yengeç burcu ve yükselen yengeç

Bugünlerde halletmen gereken sorumlulukların ile ilgili kendini cesurca gösterebilirsin. Sabah güne başlarken ilişkiler adına güzel enerjiler var.

16 Şubat Salı aslan burcu ve yükselen aslan

16 Şubat Salı başak burcu ve yükselen başak

Bugünlerde eşinin yakın çevresi ile ilgili konularla meşgul olabilirsin. Senden beklenenlere yetişmekte çok zorlanıyor olabilirsin.

Miras veya nafaka ile ilgili gelişmeler meydana gelebilir. Güne başlarken ilişkiler adına güzel enerjilerin var.

16 Şubat Salı Terazi burcu ve yükselen terazi

İkili ilişkilerinde kendini göstermek isteyebilirsin. Akşam saatlerinde içsel anlamda sıkıntı ve gerginliklerin meydana gelebilir.

16 Şubat Salı akrep burcu ve yükselen akrep

Bugünlerde çalışanlarını ilgilendiren konularda harekete geçmen gerekebilir. Bir aksiyon almadığın takdirde seni zora sokacak durumlar olabilir.

16 Şubat Salı yay burcu ve yükselen yay

Aşk hayatında sıcak ve hareketli gelişmeler yaşanabilir. Ancak iletişim trafiğine dikkat etmelisin. Birine atacağın mesajı yanlışlıkla başka birine atabilirsin. Merkür retrosu devam ediyor.

16 Şubat Salı oğlak burcu ve yükselen oğlak

Bu zamanlarda bir ev almayı vela satmayı düşünüyorsan burada güzel gelişmeler yaşanabilir. İmza atmadan önce araştırman gerekebilir.

16 Şubat Salı kova burcu ve yükselen kova

Ay'ın Koç burcunda ilerlediği bugünlerde kardeşlerinle ortak bir fikre varmak için kendini gösterebilirsin. Akşam saatlerinde içsel anlamda sıkıntıların meydana gelebilir.

16 Şubat Salı balık burcu ve yükselen balık

Maddi açıdan güzel gelişmeler yaşanabilir. Alacağın bir miktar para ile rahatlayabilirsin. Kendinden daha çok çocukların için bir şeyler yapmak istiyorsun.