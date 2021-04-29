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Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler her bölümüyle eğlendiren komedi skeç programı Güldür Güldür Show son bölüm tek parça izleme ekranını araştırıyor.

29 Nisan 2021 Perşembe 01:17
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 28 Nisan 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
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Show TV ekranlarının sevilen komedi skeç programı Güldür Güldür Show bu akşam 262.bölümüyle ekranlara gelecek. İlgiyle takip edilen programın her bölümünde eğlenceli skeçler izleyicileri kahkaha tufanına sürüklüyor.

Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Güldür Güldür Show her hafta Salı günü yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Her Salı akşamı saat 20:00’de yeni bölümleri yayınlanan program, farklı günlerde de o hafta yayınlanan bölümüyle yeniden izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

28 Nisan Çarşamba günü programın 262.bölümü ekranlara gelecek. BKM Mutfak tarafından hazırlanan komedi skeç programında sevilen isimler sahneye çıkıyor.

Güldür Güldür Show 262.bölüm izlemek için tıklayınız.

Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu

Güldür Güldür Show’un oyuncu kadrosunda komedinin sevilen isimleri Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Doğa Rutkay, Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu gibi isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra programda yer alan diğer oyuncular ise şu şekilde;

Açelya Topaloğlu,

Aziz Aslan,

Berkay Tulumbacı,

Burak Topaloğlu,

Dağhan Külegeç,

Ecem Erkek,

Giray Altınok,

İrem Kahyaoğlu,

Mahir İpek,

Meltem Yılmazkaya,

Murat Akkoyunlu.




Son Güncelleme: 29.04.2021 01:17
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Güldür Güldür ShowShow Tv
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