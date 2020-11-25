Gittigidiyor Black Cuma 2020 Şahane Cuma kampanyası indirimli ürünleri

Gittigidiyor Şahane Cuma Kampanyası 2020

Gittigidiyor’da Şahane Cuma Fırsatları Yarın Başlayacak…

Tam tamına 50 kategoride milyonlarca ürüne uygun fiyatlarla sahip olabileceğiniz Gittigidiyor.com ‘ Süper Cuma’ adında yapacağı kampanyasında, kullanıcılarına binlerce özellerden faydalanmalarını sağlayacak.

26 Kasım Perşembe günü saat tam 12.00’de başlayacak olan kampanya 27 Kasım Cuma günü saat 23.59’da bitecektir. Kampanya çerçevesinde tüketicilere, cep telefonundan bilgisayar ve tablete, ev dekorasyonundan giyim ve aksesuara, evcil hayvan ürünlerinden süpermarket kategorisine kadar onlarca kategoride milyonlarca ürünlerle, sepete eklenen ürünlere çok büyük fiyat avantajı sağlayacaktır.

Bunların yanı sıra kredi kartıyla tek seferde yapılacak olan, taksitli ve tek çekim 500-999,99 TL arasındaki alışverişlere 25 TL, 1.000 TL ve üzerinde yapılan harcamalara 50 TL bonus puan kazanma imkanı da sağlanacaktır. Bu kampanyaya katılıp GarantiPay ile alışveriş yapanlara 500- 999,99 TL arası alışverişlerde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 75 TL bonus kazanma imkanı olacaktır.