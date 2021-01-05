Genç yazar Furkan Bayraktar 3. kitap müjdesini sevenlerine duyurdu

Gerçek hayattaki olaylardan günümüzdeki gençlerin yaşantıları aile bağlarından yola çıkarak yazmaya başladım içersine tabiyki hayallerimi de katarak yazdığım kitaplardan hem ders verici,heyecanlandırıcı ve sürükleyici olacak şekilde bir araya getiriyorum.Bir Yabancı Gibi’yi yazarken tamamen hayal dünyamı ele aldım.Düşüyorum Tut Elimden ve yeni çıkacak olan kitabımda ise tamamen gerçek hayattan önek alarak yazdım.
FURKAN BAYRAKTAR KİMDİR?
1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından 3. kitap müjdesini sevenlerine duyurdu. Şu aralar üçüncü kitabını yazmakla uğraşan Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane"Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut Elimden" kitaplarını kaleme almıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam edenyazar Furkan Bayraktar, bir yandan hem yazarlık hem de müzisyenlik kariyerini devam ettiriyor.