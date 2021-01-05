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Genç yazar Furkan Bayraktar 3. kitap müjdesini sevenlerine duyurdu

Furkan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından 3. kitap müjdesini sevenlerine duyurdu. Şu aralar üçüncü kitabını yazmakla uğraşan Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane"Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut Elimden" kitaplarını kaleme almıştı.

05 Ocak 2021 Salı 16:21
Genç yazar Furkan Bayraktar 3. kitap müjdesini sevenlerine duyurdu
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Gerçek hayattaki olaylardan günümüzdeki gençlerin yaşantıları aile bağlarından yola çıkarak yazmaya başladım içersine tabiyki hayallerimi de katarak yazdığım kitaplardan hem ders verici,heyecanlandırıcı ve sürükleyici olacak şekilde bir araya getiriyorum.Bir Yabancı Gibi’yi yazarken tamamen hayal dünyamı ele aldım.Düşüyorum Tut Elimden ve yeni çıkacak olan kitabımda ise tamamen gerçek hayattan önek alarak yazdım.

Yazarlıkta aslında tamamen duygular ve düşünceler konu alınıyor.Yorumlamak çok önemli ve tabi ki de hayal dünyası.Kafamızdaki düşüncelerimizi çevremizdeki olaylara uyarlayarak bunları kaleme alabiliyorsak ne mutlu bize.Her işin bir zorluğu vardır yazarlıkta öyle ancak önemli olan zorlukları başarabilmek.İlk kitabımı yazarken daha amatördüm.Yolun en başındaydım.İkinci ve üçüncülerde ise kendimi geliştirdim.Bu noktalara kadar gelebildim.

FURKAN BAYRAKTAR KİMDİR?

1999 yılında İstanbul Silivri'de dünyaya gelen Furkan Bayraktar aslen Trabzon Akçaabatlı'dır. Ailesiyle birlikte yaşayan ve üç kardeşi bulunan Furkan Bayraktar, sosyal medya hesaplarından 3. kitap müjdesini sevenlerine duyurdu. Şu aralar üçüncü kitabını yazmakla uğraşan Furkan Bayraktar, daha önce de iki tane"Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut Elimden" kitaplarını kaleme almıştı. Çalışmalarına hız kesmeden devam edenyazar Furkan Bayraktar, bir yandan hem yazarlık hem de müzisyenlik kariyerini devam ettiriyor.



Son Güncelleme: 05.01.2021 16:21
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