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Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı yapmaya hazırlanan iki terörist yakalandı

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Cerablus’ta bombalı saldırı yapmaya hazırlanan iki şüpheli gözaltına alındı. Terör örgütü PYD/PKK/KCK üyesi iki kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:28
Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı yapmaya hazırlanan iki terörist yakalandı
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Gaziantep Valiliği Suriye’nin kuzeyinde yer alan Cerablus bölgesinde bombalı saldırı yapmak üzere yola çıkan iki teröristin gözaltına alındığı açıkladı. Yapılan açıklamada Fırat Kalkanı Harekatında teröristlerden arındırılan Cerablus bölgesinde bombalı saldırı yapmayı amaçlayan terör örgütü üyesi iki kişinin gözaltına alındığına yer verildi.

Öte yandan Cerablus bölgesinde yerel kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Valilik koordinasyonu kapsamında danışmanlık hizmetinin verildiği de bildirildi. Keşif için bölgeye geldiği öğrenilen iki şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca iki teröristin üzerinden uzun namlulu silah ile bu silaha ait 25 fişek çıktı.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:28
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Anahtar Kelimeler:
Fırat KalkanıSaldırı
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