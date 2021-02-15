Fırat Kalkanı bölgesinde bombalı saldırı yapmaya hazırlanan iki terörist yakalandı

Gaziantep Valiliği Suriye’nin kuzeyinde yer alan Cerablus bölgesinde bombalıyapmak üzere yola çıkan iki teröristin gözaltına alındığı açıkladı. Yapılan açıklamadaHarekatında teröristlerden arındırılan Cerablus bölgesinde bombalı saldırı yapmayı amaçlayan terör örgütü üyesi iki kişinin gözaltına alındığına yer verildi.

Öte yandan Cerablus bölgesinde yerel kolluk kuvvetlerinin yanı sıra Valilik koordinasyonu kapsamında danışmanlık hizmetinin verildiği de bildirildi. Keşif için bölgeye geldiği öğrenilen iki şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca iki teröristin üzerinden uzun namlulu silah ile bu silaha ait 25 fişek çıktı.