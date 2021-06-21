Eski Başkan Hüseyin Üzülmez son yolculuğuna uğurlandı

Kocaelispor ile Kartepe Belediyesi’nin eski başkanı Hüseyin Üzülmez, bir senedir mücadele içinde olduğu pankreas kanserine yenildi. Tedavisi İstanbul’da yapılan eski başkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Üzülmez, büyük emekler verdiği Kocaelispor’un başkanlığından rahatsızlığından dolayı ayrılmak zorunda kalmıştı. Eski başkanın cenaze töreni bugün Kartepe Şevkatiye Merkez Camii’nde düzenlendi. Cenaze namazı sonrasında Üzülmez’in naaşı Şevkatiye Mezarlığı’nda bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Eski başkanın cenaze törenine, siyaset ve futbol camiasından birçok isim katılarak, Üzülmez’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.