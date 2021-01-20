Eren-2 Lice Operasyonu başladı

20 Ocak 2021 Çarşamba 15:39
İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonların bir yenisini daha ekledi. Bakanlık ülkede uzun süredir devam eden terör örgütü eylemlerinin son bulmasına yönelik son yıllarda artan operasyonlarına Eren-2 Lice Operasyonuyla devam etti.
İlki Tendürek’te başlayan operasyonlarda jandarma
özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucularıyla birlikte toplam 2 bin 24 personel dahil edildi. Son yılların en geniş çaplı operasyonu olarak adlandırılan Eren-2 Lice Operasyonlarıyla yurt içindeki terörün tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. 11 Ocak tarihine başlatılan operasyon devam ediyor.
Son Güncelleme: 20.01.2021 15:39
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