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Elleri ve ayakları bağlı iki kişiyi çoban buldu!

Malatya'da yaşanan olayda husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayakları bağlanıp dağın eteğine bırakılan iki kişiyi çoban buldu! 2günden beri o halde bulunan iki arkadaşı, çoban koyunlarını otlatırken buldu.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:04
Elleri ve ayakları bağlı iki kişiyi çoban buldu!
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Malatya’da meydana gelen olayda Uğur K. İle Muzaffer G. İsimli iki vatandaşın husumetli olduğu kişiler tarafından Cumartesi öğle saatlerinde önce darp edildiği sonrasında elleri ve ayakları bağlanarak dağın yamacına bırakıldığı öğrenildi.

Uğur K. ile Muzaffer G’nin ellerini ve ayaklarını bağlayan Mehmet A., dağın eteğine bıraktıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Cumartesi gününden beri haber alınamayan iki arkadaşı, hayvanlarını atlatan bir çoban buldu. Çoban, elleri ve ayakları bağlı halde bulduğu iki kişi için polis ekibi ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Oldukça halsiz durumda olan iki arkadaş yürümekte ve hareket etmekte zorluk yaşadı.

Olay yerinde yapılan inceleme ve sorgulamaların ardından Uğur K ile Muzaffer G. Hastaneye götürülürken polis ekipleri şüphelinin bulunması için soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:04
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Anahtar Kelimeler:
DarpMalatyaçoban
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