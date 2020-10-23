Son yıllarda Türk Bilim insanları dünya çapında ödüller kazanmaya başladı. Bu isimlerden biri de Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar oldu. Karalar, Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü tarafından düzenlenen (EMBO) Genç Araştırmacılar Programı’na katılmaya hak kazanan ilk Türk bilim insanı oldu.

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Elif Nur Fırat Karalar kimdir?

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde eğitim olan Karalar, buradaki eğitiminin ardından Califonia Üniversitesi’nde doktora yaptı ve Amerika’ya yerleşti. Amerika’da Matthew Welch’in gözetiminde çekirdekleme mekanizmaları hakkında araştırmalar yürüttü. Stanford Üniversitesi bulunan Tim Steans laboratuvarındaki çalışmalarında proteomik yaklaşımlarını kullanara sentriol biyogenez için yeni bir düzenleyiciyi ortaya çıkararak sentriol proteom ve yakınlık interaktomunu belirledi.

Amerika’daki çalışmalarının ardından 2014 yılında Koç Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaya başlayan Karalar, burada merkezcil uydulara odaklanarak, memeli sentrozom/ kirpik kompleksinin yapısını ve işlevini incelemeye başladı.

Karalar, Koç Üniversitesi’ndeki çalışmalarıyla uluslararası alanda da adını duyurdu ve Avrupa’nın en prestijli programlarından biri olan Genç Araştırmacılar Programı’na katılmaya hak kazandı. Karalar’ın bu başarısı ülkemiz için bir ilk olarak tarihteki yerini aldı.